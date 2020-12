Covid in Sicilia, bollettino 25 dicembre: i nuovi casi sono 720 (49 ad Agrigento)

Sono 720 i nuovi soggetti positivi al Covid-19, in Sicilia, nel giorno di Natale, a fronte di 6.472 tamponi effettuati. Meno 130 casi rispetto a ieri. E ci sono 17 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, venerdì 25 dicembre.

Questa la suddivisione dei nuovi contagi nelle province siciliane: Catania 222, Messina 201, Palermo 63, Caltanissetta 56, Agrigento 49, Siracusa 42, Ragusa 43, Trapani 37 ed Enna 7.

Sono 33.232 gli attuali positivi, di questi 1.169 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 174 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 32.063 persone. I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 88.597. I decessi salgono a 2.256.