Covid in Sicilia, bollettino 24 novembre: accertati 1.306 novi casi e 48 decessi

Curva epidemiologica quasi stabile in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, registrati 1.306 novi casi di Covid-19, a fronte di 9.963 tamponi effettuati. E ci sono altri 48 morti. I dati emergono dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, martedì 24 novembre.

I nuovi casi distribuiti per provincia: 342 a Catania, 313 a Palermo, 160 a Messina, 158 a Trapani, 95 a Siracusa, 79 a Ragusa, 76 ad Agrigento, 63 a Caltanissetta e 20 a Enna.

Gli attuali positivi sono 38.199, di cui 1.601 ricoverati in ospedale con sintomi, 243 in terapia intensiva, e 36.355 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitari complessivamente in Sicilia accertati 55.684 casi; guariti 16.210, mentre i decessi salgono a 1.275.