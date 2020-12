Covid in Sicilia, bollettino 14 dicembre: 914 nuovi casi. Ancora parecchi i decessi: 32

Restano sotto i mille i contagiati in Sicilia. Ancora parecchi decessi 32. Nelle ultime 24 ore, registrati 914 nuovi casi di Covid-19, a fronte di su 7.091 tamponi effettuati. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, lunedì 14 dicembre.

Sono 35.841 gli attuali positivi, di questi 1.237 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 189 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 34.415 persone. I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 79.104. I guariti 41.264, mentre i decessi salgono a 1.999.