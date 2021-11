Covid in Sicilia, aumentano ancora i contagi: 604 nuovi casi

Continuano a salire i contagi da Covid in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 604 nuovi casi positivi (ieri erano 572), su 26.251 tamponi processati, con un tasso di positività del 2,3%. E purtroppo si contano anche 9 vittime. Questo emerge dal bollettino del Ministero della Salute, di giovedì 11 novembre.

Gli attuali positivi salgono a quota 8.859, di cui 8.491 in isolamento domiciliare. Stabile invece la situazione negli ospedali: sono 321 i ricoverati Covid in area medica, con un aumento di una sola unità rispetto a ieri; in terapia intensiva invece sono 47.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Catania 243, Messina 132, Palermo 80, Siracusa 68, Trapani 30, Agrigento 26, Caltanissetta 20, Ragusa 11, Enna 6.