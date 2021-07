Covid in Sicilia, ancora oltre cento nuovi casi

Sono 109 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 144). I tamponi processati sono stati 10.891 e il tasso di positività è dell’1% (stabile ieri era al 1,01%). I morti sono stati 2. E il totale delle vittime sale a quota 5.987. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 7 luglio.

Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia è di 3.357, delle quali 129 ricoverate in ospedale in degenza ordinaria, 19 in terapia intensiva, e 3.209 in isolamento domiciliare. I guariti sono stati 228.