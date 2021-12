Covid in Sicilia, ancora oltre 2mila nuovi casi. E 20 morti

Tornano a salire i contagi da Covid in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 2.087 nuovi casi, a fronte di 18.154 tamponi processati dal sistema sanitario regionale, e sono stati comunicati altri 20 decessi. Ieri i nuovi casi nell’Isola erano stati 1.727. L’indice di positività è salito all’11,5% (ieri era 11%). Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute di lunedì 27 dicembre.

Oggi la Sicilia si ritrova all’ottavo posto per contagi giornalieri. Per quanto riguarda i ricoveri, ancora una crescita: 4 in più in terapia intensiva e 24 in regime ordinario. La Sicilia si avvicina inesorabilmente a superare anche il terzo parametro per il passaggio in zona gialla. I posti occupati in terapia intensiva, infatti, hanno raggiunto il 9,4% (la soglia è del 10%).

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo 606, Catania 457, Messina 299, Agrigento 250, Siracusa 165, Ragusa 131, Caltanissetta 96, Trapani 81, Enna 2.