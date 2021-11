Covid in Sicilia, altri 514 nuovi casi. In aumento i ricoveri in ospedale

In aumento i ricoveri ordinari in ospedale, ma in diminuzione quelli in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore in Sicilia registrati 514 nuovi casi al Covid-19, su 13.927 tamponi processati, ma nessun morto. Da una settimana nell’Isola i positivi non scendono sotto quota 500 (ieri erano stati 567). Il tasso di positività sale al 3,7% (era al 2,5%). Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute di lunedì 22 novembre.

L’isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 10.778 con un aumento di 396 casi. I guariti sono 118. La situazione negli ospedali resta sotto controllo. I ricoveri totali in ospedale sono adesso 393, in terapia intensiva sono 41, uno in più in più rispetto a ieri. Nella settimana appena conclusa ci sono stati 18 nuovi ingressi in intensiva: il 5,3% in meno rispetto ai 19 della settimana precedente.

I nuovi casi nelle singole province: Palermo 175, Catania 174, Messina 55, Siracusa 32, Agrigento 25, Ragusa 24, Caltanissetta 12, Enna 10, Trapani 7.