Covid in Sicilia, altri 3.579 nuovi positivi e 21 decessi. Diminuiscono i ricoveri

Sono 3.579 i nuovi casi positivi al Covid in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 23.749 tamponi processati. Ieri erano stati 3.566 i nuovi casi su 20.615 test. Il tasso di positività è al 15%, in discesa rispetto alla giornata di ieri quando era stato 17,8%. Emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Sono 21 le vittime, e il totale dei decessi arriva a 11.656. Per quanto riguarda i ricoveri c’è una diminuzione, 91 in meno di ieri nei reparti ordinari, mentre in terapia intensiva cresce di una unità. Attualmente ci sono 916 positivi al Coronavirus ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali siciliani, dei quali 53 in terapia intensiva.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Catania 824, Palermo 963, Messina 856, Siracusa 313, Agrigento 397, Trapani 368, Ragusa 272, Caltanissetta 165, Enna 151.