Covid in Sicilia: altri 2 mila nuovi casi, ma con il doppio dei tamponi processati

E’ stabile l’incremento dei contagi per Coronavirus in Sicilia. Quasi due mila nuovi contagi, anche nelle ultime 24 ore, precisamente 1.954 casi, ma con quasi il doppio dei tamponi effettuati 25.097. E ci sono 38 decessi. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, sabato 16 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane: Catania: 443 (34.392 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Agrigento: 76 (4.766); Palermo: 423 (32.115); Messina: 434 (15.175); Trapani: 189 (8.314); Siracusa: 154 (7.797); Ragusa: 51 (7.580); Caltanissetta: 120 (5.300); Enna: 64 (3.851).

Sono 45.452 gli attuali positivi, di questi 1.406 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 212 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 43.834 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sono 119.290. I guariti sono 70.884, i decessi salgono a 2.954.