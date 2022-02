Covid in Sicilia, altri 2.524 nuovi casi e 19 vittime

Arretra il contagio da Covid in Sicilia, e rispetto ai giorni scorsi, si registra un netto calo. Nelle ultime 24 ore registrati 2.524 nuovi casi, su 19.703 tamponi processati e l’indice di positività scende al 12,8%, ma ci sono altre 19 vittime. Ieri erano stati 5.062 i nuovi casi. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di lunedì 14 febbraio.

In aumento i ricoveri in regime ordinario (+20 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (+1). I nuovi casi nelle singole province: Palermo: 660, Catania: 648, Messina: 341, Siracusa: 232, Ragusa: 167, Trapani: 165, Agrigento: 182, Caltanissetta: 160, Enna: 128.