Covid in Sicilia, 99 nuovi casi. Gli attuali positivi sono 4.227

Sono 99 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Sicilia, registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 14.425, determinando un indice di positività del 0,69%. Due i deceduti. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute di oggi, martedì 29 giugno.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 10 (70.027 i casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 22 (60.339); Messina: 1 (26.716); Siracusa: 16 (16.681); Trapani: 11 (14.116); Ragusa: 12 (13.080); Agrigento: 17 (12.170); Caltanissetta: 10 (11.892); Enna: 0 (6.533).

I guariti oggi sono 222. Calano gli attualmente positivi, 125 persone in meno. Adesso sono 4.227. I ricoveri nei reparti ordinari sono 162, mentre sono 24 quelli che si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 4.041 persone.