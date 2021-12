Covid in Sicilia, 887 nuovi casi e 8 vittime. Sale il tasso di positività

Sono stati 887 i nuovi casi di Covid-19, nelle ultime 24 ore, in Sicilia (contro i 1.143 di ieri), su 23.720 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 3,73% (ieri era al 3,5%). I morti sono stati otto, e il numero delle vittime siciliane del virus sale a 7.276. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, di sabato 11 dicembre.

Gli attuali positivi sono 15.304 con un aumento di 197 casi. Sul fronte ospedaliero sono 400 ricoverati, con 8 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 44, due casi in meno rispetto a ieri. L’Isola è all’ottavo posto per nuovi positivi giornalieri. I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 162, Catania: 259, Messina: 29, Siracusa: 84, Trapani: 78, Ragusa: 51, Caltanissetta: 98, Agrigento: 100, Enna: 26.