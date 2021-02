Covid in Sicilia, 760 nuovi casi e 26 vittime. Boom di guariti

Sono 760 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 21.602 tamponi effettuati. I morti sono stati invece 26. In calo i ricoverati sia in area medica (- 37 rispetto a ieri) sia in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri), e nuovo boom dei guariti (1.666). Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, giovedì 11 febbraio.

Questi i nuovi casi suddivisi per le nove province siciliane: Agrigento: 28 (5.690 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 374 (40.490); Catania: 104 (39.964); Messina: 66 (18.947); Trapani: 43 (10.380); Siracusa: 85 (9.905); Ragusa: 20 (8.093); Caltanissetta: 33 (6.530); Enna: 7 (4.232).

Gli attuali positivi nell’Isola sono 36.655, di cui 1.072 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria, e altri 165 pazienti in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 35.419. I casi complessivi di Covid dall’inizio della pandemia sono 144.231. I guariti 103.793, mentre il numero complessivo delle vittime sale a 3.783.