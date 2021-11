Covid in Sicilia, 655 nuovi casi e altri 5 morti

In leggero calo rispetto a ieri i contagi da Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 655 nuovi casi (ieri erano stati 690), a fronte di 28.753 tamponi processati dal sistema sanitario regionale, con un tasso di positività al 2,3%. E ci sono altre 5 vittime. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di giovedì 25 novembre.

In lieve calo anche il numero di pazienti ricoverati negli ospedali siciliani: sono 335 quelli in area medica Covid, 8 in meno rispetto a ieri; stabile invece la situazione nelle terapie intensive con 41 posti letto occupati.

Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Catania 206, Messina 129, Palermo 69, Ragusa 62, Siracusa 60, Trapani 46, Caltanissetta 37, Agrigento 33, Enna 13.