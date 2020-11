Covid, in Sicilia 344 posti letto in terapia intensiva. Tra pochi giorni saranno 416

“Senza entrare nel merito dei criteri previsti dal ministero per identificare i posti letto di area critica intensiva, a noi nel Cts risultano sicuramente operativi in Sicilia, e dedicati ai pazienti Covid19, 344 posti letto intensivi quindi con ventilatore, monitoraggi, sistemi infusionali e specialista in anestesia e rianimazione dedicati, di cui 242 occupati alle 10 di stamattina”.

Lo spiega Antonello Giarratano, presidente Siaarti e componente del Comitato tecnico scientifico della Regione siciliana. La programmazione prevede di raggiungere il 30 novembre 416 posti letto che il Cts ha approvato , sempre nella convinzione che le necessarie attuali restrizioni appiattiscano la curva di crescita del contagio.