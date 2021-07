Covid in Sicilia, 150 nuovi casi. Preoccupa la variante Delta

Sono 150 i nuovi casi di Covid-19 registrati, nelle ultime 24 ore, in Sicilia a fronte di 6.693 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende leggermente e si attesta al a 2,2% dopo essere arrivata, ieri, fino al 2,5%. L’isola è di nuovo al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro, stavolta, il Lazio. Preoccupa la variante Delta. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di lunedì 12 luglio.

Gli attuali positivi sono 3.735 con un aumento di 85 casi. I guariti sono 65, mentre nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime, e il totale dei decessi resta a 5.992. Sul fronte ospedaliero tornano a salire i ricoverati che sono adesso 158, dodici in più rispetto a ieri, e 18 in terapia intensiva.

I nuovi casi distribuiti nelle province: Catania 41, Caltanissetta 36, Ragusa 34, Palermo 26, Messina 5, Trapani 4, Enna 2, Siracusa 2, e nessun caso ad Agrigento.