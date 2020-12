Covid in Sicilia, 1.399 nuovi casi e 34 morti. Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva

Leggero aumento dei contagi, rispetto a ieri e, altro calo dei ricoverati in terapia intensiva, nelle ultime 24 ore, in Sicilia, con 1.399 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 10.773 tamponi effettuati. Purtroppo ci sono altri 34 morti. I dati emergono dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, martedì 1 dicembre.

Gli attuali positivi sono 40.730, di cui 1.517 ricoverati in ospedale con sintomi, 220 in terapia intensiva, e 38.993 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitari complessivamente in Sicilia accertati 65.085 casi; guariti 22.766, mentre i decessi salgono a 1.589.