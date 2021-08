Covid in Sicilia, 1.229 nuovi casi: si avvicina la zona gialla

In Sicilia il contagio da Covid-19 sale ancora, e si avvicina la zona gialla. Nelle ultime 24 ore registrati 1.229 nuovi casi positivi, a fronte di 26.865 tamponi processati. L’indice di positività è al 4.57%. Non ci sono nuove vittime. Così emerge dal bollettino del Ministero della Salute di martedì 17 agosto.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 324 (75.084 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 129 (64.690); Messina: 225 (28.568); Siracusa: 65 (18.466); Ragusa: 72 (16.555); Trapani: 89 (16.194); Caltanissetta: 82 (15.313); Agrigento: 150 (15.041); Enna: 93 (7.670).

Attualmente in Sicilia, che anche oggi risulta la Regione con il più alto numero di contagi, ci sono 19.949 persone positive, (+1.216 rispetto a ieri(. Salgono, ancora i ricoveri, ben 30 di cui 6 in terapia intensiva andando. I posti letto occupati in quest’ultimo reparto da pazienti Covid raggiungono il 10,2%, dato che unito a quello relativo ai ricoveri ordinari che è del 16,8% pone la Sicilia in zona gialla.