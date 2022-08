Covid in provincia di Agrigento: un’altra vittima, e 71 nuovi positivi

Un altro decesso per Covid a Sciacca, e diagnosticati 71 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 893 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 135.216 (1 marzo 2020 – 22 agosto 2022). In totale i guariti sono 131.854. Gli attuali positivi sono 2.752, di cui 2.724 in isolamento domiciliare, e 28 ricoverati in ospedale. Sono due i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 19 al presidio ospedaliero riberese, 6 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 609 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 524.455 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 22 agosto 2022 sono 405.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 22 agosto: Agrigento 18.701 (405 attuali contagiati, 18.229 guariti e 67 deceduti); Alessandria della Rocca 679 (13 attuali contagiati, 663 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.569 (48 attuali contagiati, 2.513 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.114 (27 attuali contagiati, 1.086 guariti e 1 deceduto); Burgio 685 (12 attuali contagiati, 670 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 400 (7 attuali contagiati, 390 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 874 (15 attuali contagiati, 852 guariti, e 7 deceduti); Camastra 651 (16 attuali contagiati, 629 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.845 (17 attuali contagiati, 1.825 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.290 (63 attuali contagiati, 3.207 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.488 (194 attuali contagiati, 12.232 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.392 (42 attuali contagiati, 2.341 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 973 (12 attuali contagiati, 955 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 1.035 (33 attuali contagiati, 998 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.067 (42 attuali contagiati, 1.019 guariti e 6 deceduti); Comitini 285 (6 attuali contagiati, e 279 guariti); Favara 12.791 (256 attuali contagiati, 12.499 guariti e 36 deceduti); Grotte 1.508 (10 attuali contagiati, 1.493 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 387 (12 attuali contagiati, 374 guariti e 1 deceduto); Licata 10.239 (293 attuali contagiati, 9.899 guariti, 47 deceduti); Lucca Sicula 490 (16 attuali contagiati, 473 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.746 (81 attuali contagiati, 3.648 guariti e 17 deceduti); Montallegro 794 (17 attuali contagiati, 769 guariti e 8 deceduti); Montevago 740 (13 attuali contagiati, 725 guariti e 2 deceduti); Naro 2.071 (29 attuali contagiati, 2.028 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.969 (171 attuali contagiati, 6.757 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.297 (99 attuali contagiati, 5.179 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.352 (21 attuali contagiati, 2.323 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.167 (92 attuali contagiati, 4.055 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.158 (109 attuali contagiati, 3.035 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.567 (32 attuali contagiati, 1.530 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.820 (107 attuali contagiati, 5.677 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.278 (25 attuali contagiati, 1.225 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.139 (76 attuali contagiati, 1.053 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.234 (14 attuali contagiati, 2.213 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 484 (9 attuali contagiati, 474 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 693 (14 attuali contagiati, 677 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.762 (26 attuali contagiati, 1.725 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.166 (44 attuali contagiati, 1.119 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.671 (198 attuali contagiati, 12.417 guariti e 56 deceduti); Siculiana 1.710 (32 attuali contagiati, 1.670 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 385 (5 attuali contagiati, 379 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.