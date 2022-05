Covid in provincia di Agrigento: un’altra vittima e 360 nuovi positivi

C’è un altro decesso per Covid, a Licata, e registrati 360 nuovi casi positivi, a fronte di 1.201 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 93.460 (1 marzo 2020 – 5 maggio 2022). In totale i guariti sono 84.200. Gli attuali positivi sono 8.722, di cui 8.685 in isolamento domiciliare, e 37 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 16 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 18 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 538 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 406.085 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 5 maggio 2022 sono 1.193.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 5 maggio: Agrigento 12.537 (1.193 attuali contagiati, 11.293 guariti e 51 deceduti); Alessandria della Rocca 456 (49 attuali contagiati, 406 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.738 (257 attuali contagiati, 1.474 guariti e 7 deceduti); Bivona 670 (110 attuali contagiati, 559 guariti e 1 deceduto); Burgio 465 (82 attuali contagiati, 380 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 298 (11 attuali contagiati, 284 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 567 (50 attuali contagiati, 511 guariti, e 6 deceduti); Camastra 503 (42 attuali contagiati, 455 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.408 (102 attuali contagiati, 1.303 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.366 (225 attuali contagiati, 2.121 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.182 (734 attuali contagiati, 8.392 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.650 (183 attuali contagiati, 1.459 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 691 (62 attuali contagiati, 623 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 712 (67 attuali contagiati, 641 guariti e 4 deceduti); Cianciana 695 (56 attuali contagiati, 633 guariti e 6 deceduti); Comitini 198 (10 attuali contagiati, e 188 guariti); Favara 8.951 (1.004 attuali contagiati, 7.916 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.091 (73 attuali contagiati, 1.015 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 280 (40 attuali contagiati, 239 guariti e 1 deceduto); Licata 7.313 (837 attuali contagiati, 6.435 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 305 (37 attuali contagiati, 267 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.258 (239 attuali contagiati, 2.003 guariti e 16 deceduti); Montallegro 554 (45 attuali contagiati, 502 guariti e 7 deceduti); Montevago 439 (58 attuali contagiati, 379 guariti e 2 deceduti); Naro 1.379 (114 attuali contagiati, 1.252 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.567 (243 attuali contagiati, 5.287 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.769 (360 attuali contagiati, 3.392 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.755 (140 attuali contagiati, 1.608 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.790 (291 attuali contagiati, 2.481 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.488 (122 attuali contagiati, 2.352 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.061 (86 attuali contagiati, 970 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.207 (235 attuali contagiati, 3.940 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 772 (91 attuali contagiati, 654 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 648 (124 attuali contagiati, 514 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.614 (138 attuali contagiati, 1.470 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 309 (76 attuali contagiati, 232 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 420 (44 attuali contagiati, 375 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.188 (91 attuali contagiati,1.087 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 678 (88 attuali contagiati, 587 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.482 (784 attuali contagiati, 6.652 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.197 (91 attuali contagiati, 1.099 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 259 (28 attuali contagiati, 230 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.