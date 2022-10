Covid in provincia di Agrigento: un’altra vittima, e 131 nuovi positivi

Una nuova vittima ancora ad Agrigento, e registrati 131 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 530 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 140.546 (1 marzo 2020 – 25 ottobre 2022). In totale i guariti sono 139.265. Gli attuali positivi sono 645, di cui 630 in isolamento domiciliare, e 15 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 7 al presidio ospedaliero riberese, 5 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 al nosocomio “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Complessivamente 636 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 551.005 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 25 ottobre 2022 sono 120.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 25 ottobre: Agrigento 19.549 (120 attuali contagiati, 19.352 guariti e 77 deceduti); Alessandria della Rocca 716 (2 attuali contagiati, 711 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.686 (15 attuali contagiati, 2.663 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.200 (10 attuali contagiati, 1.189 guariti e 1 deceduto); Burgio 703 (1 attuale contagiato, 699 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 419 (2 attuali contagiati, 414 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 906 (5 attuali contagiati, 893 guariti, e 8 deceduti); Camastra 676 (2 attuali contagiati, 668 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.887 (6 attuali contagiati, 1.878 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.416 (14 attuali contagiati, 3.382 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.852 (41 attuali contagiati, 12.749 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.453 (9 attuali contagiati, 2.435 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 986 (1 attuale contagiato, 978 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.075 (2 attuali contagiati, 1.069 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.095 (1 attuale contagiato, 1.088 guariti e 6 deceduti); Comitini 306 (2 attuali contagiati, 304 guariti); Favara 13.349 (60 attuali contagiati, 13.251 guariti e 38 deceduti); Grotte 1.554 (9 attuali contagiati, 1.540 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 400 (1 attuale contagiato, 398 guariti e 1 deceduto); Licata 10.666 (41 attuali contagiati, 10.576 guariti, 49 deceduti); Lucca Sicula 513 (511 guariti, 2 deceduti); Menfi 3.970 (41 attuali contagiati, 3.911 guariti e 18 deceduti); Montallegro 815 (1 attuale contagiato, 806 guariti e 8 deceduti); Montevago 780 (10 attuali contagiati, 768 guariti e 2 deceduti); Naro 2.152 (9 attuali contagiati, 2.129 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.135 (17 attuali contagiati, 7.076 guariti e 42 deceduti); Porto Empedocle 5.482 (22 attuali contagiati, 5.441 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.398 (3 attuali contagiati, 2.387 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.420 (26 attuali contagiati, 4.374 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.277 (15 attuali contagiati, 3.247 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.631 (11 attuali contagiati, 1.614 guariti e 6 deceduti); Ribera 5.998 (28 attuali contagiati, 5.933 guariti e 37 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.360 (13 attuali contagiati, 1.318 guariti e 29 deceduti); San Biagio Platani 1.211 (3 attuali contagiati, 1.198 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.291 (6 attuali contagiati, 2.278 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 520 (6 attuali contagiati, 512 guariti e 2 deceduto); Santa Elisabetta 713 (1 attuale contagiato, 710 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.835 (4 attuali contagiati, 1.818 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.222 (3 attuali contagiati, 1.216 guariti e 3 deceduti); Sciacca 13.246 (75 attuali contagiati, 13.114 guariti e 57 deceduti); Siculiana 1.738 (2 attuali contagiati, 1.728 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 395 (5 attuali contagiati, 389 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.