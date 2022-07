Covid in provincia di Agrigento: una vittima, e 774 nuovi positivi

C’è un’altra nuova vittima per Covid ad Agrigento, e registrati ben 774 nuovi casi positivi, a fronte di 1.689 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 127.006 (1 marzo 2020 – 26 luglio 2022). In totale i guariti sono 117.898. Gli attuali positivi sono 8.523, di cui 8.483 in isolamento domiciliare, e 40 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 22 al presidio ospedaliero riberese, 13 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 584 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 499.493 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 26 luglio 2022 sono 1.232.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 26 luglio: Agrigento 17.522 (1.232 attuali contagiati, 16.226 guariti e 64 deceduti); Alessandria della Rocca 622 (44 attuali contagiati, 575 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.445 (181 attuali contagiati, 2.256 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.045 (61 attuali contagiati, 983 guariti e 1 deceduto); Burgio 623 (23 attuali contagiati, 597 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 371 (19 attuali contagiati, 349 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 797 (46 attuali contagiati, 744 guariti, e 7 deceduti); Camastra 616 (28 attuali contagiati, 582 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.789 (89 attuali contagiati, 1.697 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.142 (146 attuali contagiati, 2.976 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 11.947 (741 attuali contagiati, 11.147 guariti e 59 deceduti); Casteltermini 2.300 (109 attuali contagiati, 2.182 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 936 (45 attuali contagiati, 885 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 929 (35 attuali contagiati, 890 guariti e 4 deceduti); Cianciana 980 (76 attuali contagiati, 898 guariti e 6 deceduti); Comitini 273 (19 attuali contagiati, e 254 guariti); Favara 12.078 (830 attuali contagiati, 11.214 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.451 (110 attuali contagiati, 1.336 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 348 (24 attuali contagiati, 323 guariti e 1 deceduto); Licata 9.500 (843 attuali contagiati, 8.615 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 451 (11 attuali contagiati, 439 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.478 (348 attuali contagiati, 3.114 guariti e 16 deceduti); Montallegro 758 (40 attuali contagiati, 710 guariti e 8 deceduti); Montevago 687 (53 attuali contagiati, 632 guariti e 2 deceduti); Naro 1.962 (109 attuali contagiati, 1.839 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.618 (395 attuali contagiati, 6.183 guariti e 40 deceduti); Porto Empedocle 4.947 (354 attuali contagiati, 4.576 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.287 (171 attuali contagiati, 2.108 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.861 (276 attuali contagiati, 3.566 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.917 (140 attuali contagiati, 2.763 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.466 (71 attuali contagiati, 1.390 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.469 (263 attuali contagiati, 5.171 guariti e 35 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.037 (71 attuali contagiati, 938 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 981 (103 attuali contagiati, 868 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.175 (145 attuali contagiati, 2.024 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 434 (30 attuali contagiati, 403 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 643 (49 attuali contagiati, 592 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.661 (104 attuali contagiati,1.546 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.077 (94 attuali contagiati, 980 guariti e 3 deceduti); Sciacca 11.860 (896 attuali contagiati, 10.912 guariti e 52 deceduti); Siculiana 1.614 (81 attuali contagiati, 1.526 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 359 (19 attuali contagiati, 339 guariti e 1 deceduto).

Sono 4 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.