Covid in provincia di Agrigento: una vittima e 712 nuovi casi

Un’altra vittima per Covid in provincia di Agrigento, precisamente a Canicattì, e nelle ultime 24 ore, registrati 712 nuovi casi positivi, a fronte di 1.991 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 50.856 (1 marzo 2020 – 15 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 41.682. Gli attuali positivi scendono a 8.718, di cui 8.658 in isolamento domiciliare, e 60 ricoverati in ospedale. Salgono a 7 le persone che si trovano in terapia intensiva, 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 4 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 29 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 23 all’ospedale di Agrigento, e 1 in struttura lowcare. Complessivamente 456 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 261.195 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 15 febbraio 2022 sono 1.316.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 15 febbraio: Agrigento 6.472 (1.316 attuali contagiati, 5.124 guariti e 32 deceduti); Alessandria della Rocca 257 (14 attuali contagiati, 242 guariti e 1 deceduto); Aragona 732 (139 attuali contagiati, 587 guariti e 6 deceduti); Bivona 219 (27 attuali contagiati, 191 guariti e 1 deceduto); Burgio 228 (39 attuali contagiati, 188 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 221 (16 attuali contagiati, 202 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 374 (37 attuali contagiati, 331 guariti, e 6 deceduti); Camastra 268 (42 attuali contagiati, 221 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 891 (245 attuali contagiati, 644 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.306 (242 attuali contagiati, 1.046 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 5.067 (919 attuali contagiati, 4.097 guariti e 51 deceduti); Casteltermini 804 (143 attuali contagiati, 655 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 419 (76 attuali contagiati, 337 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 429 (37 attuali contagiati, 389 guariti e 3 deceduti); Cianciana 311 (50 attuali contagiati, 255 guariti e 6 deceduti); Comitini 121 (11 attuali contagiati, e 110 guariti); Favara 4.568 (635 attuali contagiati, 3.905 guariti e 28 deceduti); Grotte 552 (81 attuali contagiati, 468 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 158 (27 attuali contagiati, 130 guariti e 1 deceduto); Licata 4.594 (1.110 attuali contagiati, 3.449 guariti, 35 deceduti); Lucca Sicula 152 (6 attuali contagiati, 145 guariti, 1 deceduto); Menfi 936 (198 attuali contagiati, 727 guariti e 11 deceduti); Montallegro 243 ( 9 attuali contagiati, 228 guariti e 6 deceduti); Montevago 185 (29 attuali contagiati, 154 guariti e 2 deceduti); Naro 844 (170 attuali contagiati, 662 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.545 (639 attuali contagiati, 2.877 guariti e 29 deceduti); Porto Empedocle 1.943 (300 attuali contagiati, 1.627 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 894 (124 attuali contagiati, 764 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.599 (328 attuali contagiati, 1.253 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.604 (303 attuali contagiati, 1.290 guariti, 11 deceduti); Realmonte 524 (75 attuali contagiati, 445 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.688 (161 attuali contagiati, 2.499 guariti e 28 deceduti); Sambuca di Sicilia 454 (24 attuali contagiati, 403 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 226 (48 attuali contagiati, 170 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.051 (319 attuali contagiati, 727 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 97 (14 attuali contagiati, e 83 guariti); Santa Elisabetta 163 (39 attuali contagiati, 123 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 667 (71 attuali contagiati, 586 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 371 (59 attuali contagiati, 309 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.384 (459 attuali contagiati, 2.888 guariti e 37 deceduti); Siculiana 661 (75 attuali contagiati, 580 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 110 (19 attuali contagiati, 90 guariti e 1 deceduto).

Sono 48 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.