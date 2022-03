Covid in provincia di Agrigento, una vittima e 488 nuovi casi

Un’altra vittima per Covid, e registrati altri 488 nuovi casi positivi, a fronte di 2.023 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 57.228 (1 marzo 2020 – 2 marzo 2022). In totale i guariti sono 50.438. Gli attuali positivi scendono a 6.309, di cui 6.272 in isolamento domiciliare, e 37 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 15 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 21 all’ospedale di Agrigento. Complessivamente 481 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 287.738 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 2 marzo 2022 sono 887.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 2 marzo: Agrigento 7.338 (887 attuali contagiati, 6.412 guariti e 39 deceduti); Alessandria della Rocca 280 (11 attuali contagiati, 268 guariti e 1 deceduto); Aragona 821 (82 attuali contagiati, 733 guariti e 6 deceduti); Bivona 266 (38 attuali contagiati, 227 guariti e 1 deceduto); Burgio 242 (14 attuali contagiati, 227 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 227 (8 attuali contagiati, 216 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 403 (28 attuali contagiati, 369 guariti, e 6 deceduti); Camastra 309 (32 attuali contagiati, 272 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.021 (120 attuali contagiati, 899 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.497 (181 attuali contagiati, 1.298 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 5.828 (712 attuali contagiati, 5.062 guariti e 54 deceduti); Casteltermini 947 (164 attuali contagiati, 777 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 432 (14 attuali contagiati, 412 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 447 (24 attuali contagiati, 419 guariti e 4 deceduti); Cianciana 364 (33 attuali contagiati, 325 guariti e 6 deceduti); Comitini 125 (4 attuali contagiati, e 121 guariti); Favara 5.144 (599 attuali contagiati, 4.517 guariti e 28 deceduti); Grotte 658 (105 attuali contagiati, 550 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 175 (19 attuali contagiati, 155 guariti e 1 deceduto); Licata 5.151 (654 attuali contagiati, 4.460 guariti, 37 deceduti); Lucca Sicula 154 (3 attuali contagiati, 150 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.113 (131 attuali contagiati, 969 guariti e 13 deceduti); Montallegro 267 ( 24 attuali contagiati, 237 guariti e 6 deceduti); Montevago 208 (20 attuali contagiati, 186 guariti e 2 deceduti); Naro 905 (49 attuali contagiati, 844 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.947 (480 attuali contagiati, 3.436 guariti e 31 deceduti); Porto Empedocle 2.216 (280 attuali contagiati, 1.920 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.017 (129 attuali contagiati, 883 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.729 (157 attuali contagiati, 1.554 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.830 (208 attuali contagiati, 1.608 guariti, 14 deceduti); Realmonte 571 (50 attuali contagiati, 517 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.978 (245 attuali contagiati, 2.702 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 458 (8 attuali contagiati, 423 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 274 (36 attuali contagiati, 230 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.147 (101 attuali contagiati, 1.041 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 103 (10 attuali contagiati, e 93 guariti); Santa Elisabetta 178 (21 attuali contagiati, 156 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 738 (62 attuali contagiati, 666 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 420 (44 attuali contagiati, 373 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.944 (457 attuali contagiati, 3.447 guariti e 40 deceduti); Siculiana 705 (48 attuali contagiati, 651 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 122 (8 attuali contagiati, 1113 guariti e 1 deceduto).

Sono 22 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.