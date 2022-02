Covid in provincia di Agrigento, un morto e altri 489 nuovi casi

C’è un nuovo decesso per Covid in provincia di Agrigento, a Favara, e accertati altri 489 nuovi casi positivi, a fronte di 2.119 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 48.618 (1 marzo 2020 – 10 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 36.571. Gli attuali positivi salgono a 11.600, di cui 11.538 in isolamento domiciliare, e 62 ricoverati in ospedale. Salgono a 8 le persone che si trovano in terapia intensiva, 2 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 6 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 29 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 24 all’ospedale di Agrigento, e 1 in struttura lowcare. Complessivamente 447 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 251.883 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 10 febbraio 2022 sono 1.842.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 9 febbraio: Agrigento 6.126 (1.842 attuali contagiati, 4.253 guariti e 31 deceduti); Alessandria della Rocca 252 (50 attuali contagiati, 201 guariti e 1 deceduto); Aragona 704 (208 attuali contagiati, 490 guariti e 6 deceduti); Bivona 198 (30 attuali contagiati, 167 guariti e 1 deceduto); Burgio 215 (36 attuali contagiati, 178 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 217 (30 attuali contagiati, 184 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 359 (50 attuali contagiati, 303 guariti, e 6 deceduti); Camastra 259 (50 attuali contagiati, 204 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 839 (345 attuali contagiati, 492 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.245 (347 attuali contagiati, 880 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 4.842 (1.140 attuali contagiati, 3.652 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 778 (207 attuali contagiati, 565 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 417 (101 attuali contagiati, 310 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 425 (57 attuali contagiati, 365 guariti e 3 deceduti); Cianciana 271 (32 attuali contagiati, 233 guariti e 6 deceduti); Comitini 117 (13 attuali contagiati, e 104 guariti); Favara 4.413 (928 attuali contagiati, 3.457 guariti e 28 deceduti); Grotte 540 (152 attuali contagiati, 385 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 153 (37 attuali contagiati, 115 guariti e 1 deceduto); Licata 4.282 (1.050 attuali contagiati, 3.198 guariti, 34 deceduti); Lucca Sicula 151 (10 attuali contagiati, 140 guariti, 1 deceduto); Menfi 864 (190 attuali contagiati, 663 guariti e 11 deceduti); Montallegro 239 ( 7 attuali contagiati, 226 guariti e 6 deceduti); Montevago 170 (26 attuali contagiati, 142 guariti e 2 deceduti); Naro 785 (203 attuali contagiati, 570 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.389 (858 attuali contagiati, 2.503 guariti e 28 deceduti); Porto Empedocle 1.882 (430 attuali contagiati, 1.437 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 849 (174 attuali contagiati, 669 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.546 (465 attuali contagiati, 1.063 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.522 (470 attuali contagiati, 1.041 guariti, 11 deceduti); Realmonte 492 (96 attuali contagiati, 392 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.636 (199 attuali contagiati, 2.410 guariti e 27 deceduti); Sambuca di Sicilia 454 (26 attuali contagiati, 401 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 217 (42 attuali contagiati, 167 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 997 (464 attuali contagiati, 529 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 96 (20 attuali contagiati, e 76 guariti); Santa Elisabetta 160 (51 attuali contagiati, 108 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 650 (105 attuali contagiati, 535 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 348 (65 attuali contagiati, 280 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.254 (827 attuali contagiati, 2.392 guariti e 35 deceduti); Siculiana 652 (97 attuali contagiati, 549 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 101 (15 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto).

Sono 59 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.