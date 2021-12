Covid in provincia di Agrigento, un morto e altra ondata di positivi: 121 nuovi casi

C’è un nuovo decesso per Covid in provincia di Agrigento, precisamente a Castrofilippo, e nelle ultime 24 ore, accertati altri 121 nuovi casi, su 622 tamponi effettuati. Emerge dal bollettino di Asp, sull’andamento della pandemia da Covid in provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 20.102 (1 marzo 2020 – 23 dicembre 2021). In totale i guariti sono 18.467. Gli attuali positivi salgono a 1.258, di cui 1.220 in isolamento domiciliare, e 38 ricoverati in ospedale. Sono 7 le persone che si trovano in terapia intensiva, all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 28 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 2 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in struttura lowcare, all’hotel Covid ex Ipab di Canicattì. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 158.582 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 2.039 (152 attuali contagiati, 1.862 guariti e 25 deceduti); Alessandria della Rocca 79 (2 attuali contagiati, e 77 guariti); Aragona 252 (13 attuali contagiati, 233 guariti e 6 deceduti); Bivona 79 (10 attuali contagiati, e 69 guariti); Burgio 74 (7 attuali contagiati, 66 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 58 (11 attuali contagiati, 45 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 194 (189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 125 (1 attuale contagiato, 120 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 241 (56 attuali contagiati, 184 guariti e 1 deceduto); Campobello di Licata 577 (58 attuali contagiati, 504 e guariti, e 15 deceduti); Canicattì 2.307 (128 attuali contagiati, 2.132 guariti e 47 deceduti); Casteltermini 278 (18 attuali contagiati, 254 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 288 (159 attuali contagiati, 126 guariti e 3 deceduti); Cattolica Eraclea 263 (57 attuali contagiati, 204 guariti e 2 deceduti); Cianciana 76 (3 attuali contagiati, 69 guariti e 4 deceduti); Comitini 51 (5 attuali contagiati, e 46 guariti); Favara 1.668 (63 attuali contagiati, 1.579 guariti e 26 deceduti); Grotte 155 (4 attuali contagiati, 148 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 62 (4 attuali contagiati, 57 guariti e 1 deceduto); Licata1.871 (47 attuali contagiati, 1.798 guariti, 26 deceduti); Lucca Sicula 35 (12 attuali contagiati, e 23 guariti); Menfi 395 (6 attuali contagiati, 380 guariti e 9 deceduti); Montallegro 137 ( 4 attuali contagiati, 126 guariti e 6 deceduti); Montevago 114 (3 attuali contagiati, 109 guariti e 2 deceduti); Naro 350 (18 attuali contagiati, 320 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 1.252 (7 attuali contagiati, 1.222 guariti e 23 deceduti); Porto Empedocle 787 (28 attuali contagiati, 746 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 221 (1 attuale contagiato, 217 guariti e 3 deceduti); Raffadali 685 (20 attuali contagiati, 652 guariti, e 13 deceduti); Ravanusa 796 (45 attuali contagiati, 740 guariti, 11 deceduti); Realmonte 188 (20 attuali contagiati, 165 guariti e 3 deceduti); Ribera 1.132 (123 attuali contagiati, 987 guariti e 22 deceduti); Sambuca di Sicilia 333 (11 attuali contagiati, 298 guariti e 24 deceduti); San Biagio Platani 166 (158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 279 (49 attuali contagiati, 227 guariti e 3 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 56 (3 attuali contagiati, e 53 guariti); Santa Elisabetta 80 (26 attuali contagiati, 53 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 323 ( 8 attuali contagiati, 306 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 76 ( 74 guariti e 2 deceduti); Sciacca 1.153 (63 attuali contagiati, 1.061 guariti e 29 deceduti); Siculiana 328 (10 attuali contagiati, 312 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 43 (1 attuale contagiato, 41 guariti e 1 deceduto).

Sulle navi quarantena al largo di Porto Empedocle c’è solo un migrante attualmente contagiato, mentre sale a 435 il dato dei guariti.