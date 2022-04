Covid in provincia di Agrigento, un morto e 750 nuovi positivi

C’è una nuova vittima per Covid, ad Aragona, e diagnosticati altri 750 nuovi casi positivi. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 90.395 (1 marzo 2020 – 27 aprile 2022). In totale i guariti sono 81.804. Gli attuali positivi sono 8.061, di cui 8.019 in isolamento domiciliare, e 42 ricoverati in ospedale. Sono 3 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 15 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, uno in un ospedale fuori provincia, e uno nella struttura lowcare di Sciacca. Complessivamente 531 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 396.336 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 27 aprile 2022 sono 1.119.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 27 aprile: Agrigento 12.153 (1.119 attuali contagiati, 10.983 guariti e 51 deceduti); Alessandria della Rocca 425 (24 attuali contagiati, 400 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.674 (254 attuali contagiati, 1.413 guariti e 7 deceduti); Bivona 612 (88 attuali contagiati, 523 guariti e 1 deceduto); Burgio 409 (58 attuali contagiati, 348 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 293 (14 attuali contagiati, 276 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 534 (28 attuali contagiati, 500 guariti, e 6 deceduti); Camastra 492 (42 attuali contagiati, 444 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.382 (100 attuali contagiati, 1.279 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.286 (185 attuali contagiati, 2.082 guariti, e 19 deceduti); Canicattì 9.020 (678 attuali contagiati, 8.286 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.588 (160 attuali contagiati, 1.421 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 668 (52 attuali contagiati, 610 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 665 (56 attuali contagiati, 605 guariti e 4 deceduti); Cianciana 670 (44 attuali contagiati, 620 guariti e 6 deceduti); Comitini 195 (11 attuali contagiati, e 184 guariti); Favara 8.674 (942 attuali contagiati, 7.701 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.070 (68 attuali contagiati, 999 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 264 (33 attuali contagiati, 230 guariti e 1 deceduto); Licata 7.146 (769 attuali contagiati, 6.338 guariti, 39 deceduti); Lucca Sicula 274 (16 attuali contagiati, 257 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.138 (233 attuali contagiati, 1.889 guariti e 16 deceduti); Montallegro 526 ( 47 attuali contagiati, 472 guariti e 7 deceduti); Montevago 406 (48 attuali contagiati, 356 guariti e 2 deceduti); Naro 1.334 (88 attuali contagiati, 1.233 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.527 (249 attuali contagiati, 5.241 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.667 (323 attuali contagiati, 3.327 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.710 (165 attuali contagiati, 1.540 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.699 (251 attuali contagiati, 2.430 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.459 (121 attuali contagiati, 2.324 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.041 (90 attuali contagiati, 947 guariti e 4 deceduti); Ribera 4.045 (193 attuali contagiati, 3.820 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 735 (129 attuali contagiati, 579 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 610 (126 attuali contagiati, 474 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.573 (123 attuali contagiati, 1.444 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 285 (59 attuali contagiati, 225 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 412 (51 attuali contagiati, 360 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.144 (86 attuali contagiati,1.048 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 630 (57 attuali contagiati, 570 guariti e 3 deceduti); Sciacca 6.989 (740 attuali contagiati, 6.203 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.174 (92 attuali contagiati, 1.075 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 247 (38 attuali contagiati, 208 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.