Covid in provincia di Agrigento, un morto e 560 nuovi casi

Un’altra vittima per Covid, a Palma di Montechiaro, e diagnosticati altri 560 nuovi casi positivi, a fronte di 1.320 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 57.788 (1 marzo 2020 – 3 marzo 2022). In totale i guariti sono 50.739. Gli attuali positivi salgono a 6.567, di cui 6.532 in isolamento domiciliare, e 35 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 15 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 19 all’ospedale di Agrigento. Complessivamente 482 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 289.058 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 3 marzo 2022 sono 914.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 3 marzo: Agrigento 7.398 (914 attuali contagiati, 6.445 guariti e 39 deceduti); Alessandria della Rocca 283 (13 attuali contagiati, 269 guariti e 1 deceduto); Aragona 834 (92 attuali contagiati, 736 guariti e 6 deceduti); Bivona 286 (58 attuali contagiati, 227 guariti e 1 deceduto); Burgio 244 (16 attuali contagiati, 227 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 227 (5 attuali contagiati, 219 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 403 (28 attuali contagiati, 369 guariti, e 6 deceduti); Camastra 310 (33 attuali contagiati, 272 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.025 (116 attuali contagiati, 907 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.511 (185 attuali contagiati, 1.308 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 5.923 (769 attuali contagiati, 5.100 guariti e 54 deceduti); Casteltermini 967 (178 attuali contagiati, 783 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 432 (12 attuali contagiati, 414 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 451 (27 attuali contagiati, 420 guariti e 4 deceduti); Cianciana 366 (34 attuali contagiati, 326 guariti e 6 deceduti); Comitini 125 (4 attuali contagiati, e 121 guariti); Favara 5.197 (635 attuali contagiati, 4.534 guariti e 28 deceduti); Grotte 667 (109 attuali contagiati, 555 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 177 (21 attuali contagiati, 155 guariti e 1 deceduto); Licata 5.182 (640 attuali contagiati, 4.505 guariti, 37 deceduti); Lucca Sicula 157 (6 attuali contagiati, 150 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.119 (133 attuali contagiati, 973 guariti e 13 deceduti); Montallegro 268 ( 25 attuali contagiati, 237 guariti e 6 deceduti); Montevago 212 (23 attuali contagiati, 187 guariti e 2 deceduti); Naro 908 (49 attuali contagiati, 847 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.984 (489 attuali contagiati, 3.436 guariti e 32 deceduti); Porto Empedocle 2.237 (288 attuali contagiati, 1.933 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.032 (140 attuali contagiati, 887 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.752 (170 attuali contagiati, 1.564 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.853 (215 attuali contagiati, 1.624 guariti, 14 deceduti); Realmonte 577 (55 attuali contagiati, 518 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.990 (246 attuali contagiati, 2.713 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 459 (8 attuali contagiati, 424 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 277 (35 attuali contagiati, 234 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.148 (94 attuali contagiati, 1.049 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 108 (14 attuali contagiati, e 94 guariti); Santa Elisabetta 179 (22 attuali contagiati, 156 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 744 (65 attuali contagiati, 669 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 424 (47 attuali contagiati, 374 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.990 (487 attuali contagiati, 3.463 guariti e 40 deceduti); Siculiana 711 (50 attuali contagiati, 655 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 122 (8 attuali contagiati, 113 guariti e 1 deceduto).

Sono 22 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.