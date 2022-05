Covid in provincia di Agrigento, un morto e 135 nuovi positivi

C’è un nuovo decesso per Covid, precisamente a Santa Margherita Belice, e diagnosticati 135 nuovi casi positivi, a fronte di 281 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 94.630 (1 marzo 2020 – 9 maggio 2022). In totale i guariti sono 85.554. Gli attuali positivi sono 8.533, di cui 8.493 in isolamento domiciliare, e 40 ricoverati in ospedale. Non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 17 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 543 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 409.072 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 9 maggio 2022 sono 1.148.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 9 maggio: Agrigento 12.671 (1.148 attuali contagiati, 11.470 guariti e 53 deceduti); Alessandria della Rocca 466 (58 attuali contagiati, 407 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.761 (244 attuali contagiati, 1.510 guariti e 7 deceduti); Bivona 693 (123 attuali contagiati, 569 guariti e 1 deceduto); Burgio 494 (85 attuali contagiati, 406 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 302 (9 attuali contagiati, 290 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 573 (45 attuali contagiati, 522 guariti, e 6 deceduti); Camastra 506 (40 attuali contagiati, 460 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.416 (96 attuali contagiati, 1.317 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.382 (211 attuali contagiati, 2.151 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.254 (765 attuali contagiati, 8.432 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.680 (189 attuali contagiati, 1.483 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 698 (57 attuali contagiati, 635 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 726 (68 attuali contagiati, 654 guariti e 4 deceduti); Cianciana 702 (58 attuali contagiati, 638 guariti e 6 deceduti); Comitini 200 (11 attuali contagiati, e 189 guariti); Favara 9.033 (945 attuali contagiati, 8.057 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.099 (70 attuali contagiati, 1.026 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 283 (40 attuali contagiati, 242 guariti e 1 deceduto); Licata 7.368 (669 attuali contagiati, 6.658 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 313 (32 attuali contagiati, 280 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.309 (253 attuali contagiati, 2.040 guariti e 16 deceduti); Montallegro 561 (39 attuali contagiati, 515 guariti e 7 deceduti); Montevago 451 (61 attuali contagiati, 388 guariti e 2 deceduti); Naro 1.397 (116 attuali contagiati, 1.268 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.580 (232 attuali contagiati, 5.311 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.806 (363 attuali contagiati, 3.426 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.778 (136 attuali contagiati, 1.635 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.842 (308 attuali contagiati, 2.516 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.500 (123 attuali contagiati, 2.363 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.072 (87 attuali contagiati, 980 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.266 (204 attuali contagiati, 4.029 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 804 (97 attuali contagiati, 680 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 661 (119 attuali contagiati, 532 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.622 (125 attuali contagiati, 1.491 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 313 (75 attuali contagiati, 237 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 428 (47 attuali contagiati, 380 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.211 (103 attuali contagiati,1.097 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 693 (87 attuali contagiati, 603 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.670 (848 attuali contagiati, 6.776 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.237 (119 attuali contagiati, 1.111 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 259 (18 attuali contagiati, 240 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.