Covid in provincia di Agrigento: un morto e 109 nuovi positivi

C’è una nuova vittima per Covid a Canicattì, e registrati altri 109 nuovi casi positivi, a fronte di 2.098 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 129.081 (1 marzo 2020 – 1 agosto 2022). In totale i guariti sono 120.248. Gli attuali positivi sono 8.244, di cui 8.206 in isolamento domiciliare, e 38 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 19 al presidio ospedaliero riberese, 14 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 588 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 507.626 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report dell’1 agosto 2022 sono 1.276.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’1 agosto: Agrigento 17.837 (1.276 attuali contagiati, 16.497 guariti e 64 deceduti); Alessandria della Rocca 634 (48 attuali contagiati, 583 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.474 (145 attuali contagiati, 2.321 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.057 (54 attuali contagiati, 1.002 guariti e 1 deceduto); Burgio 625 (22 attuali contagiati, 600 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 378 (20 attuali contagiati, 355 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 803 (24 attuali contagiati, 772 guariti, e 7 deceduti); Camastra 620 (24 attuali contagiati, 590 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.800 (74 attuali contagiati, 1.723 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.181 (146 attuali contagiati, 3.015 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.086 (671 attuali contagiati, 11.355 guariti e 60 deceduti); Casteltermini 2.317 (99 attuali contagiati, 2.209 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 949 (47 attuali contagiati, 896 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 956 (49 attuali contagiati, 903 guariti e 4 deceduti); Cianciana 992 (65 attuali contagiati, 921 guariti e 6 deceduti); Comitini 276 (19 attuali contagiati, e 257 guariti); Favara 12.332 (857 attuali contagiati, 11.441 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.475 (107 attuali contagiati, 1.363 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 357 (28 attuali contagiati, 328 guariti e 1 deceduto); Licata 9.703 (966 attuali contagiati, 8.695 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 458 (12 attuali contagiati, 445 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.542 (253 attuali contagiati, 3.273 guariti e 16 deceduti); Montallegro 763 (21 attuali contagiati, 734 guariti e 8 deceduti); Montevago 697 (50 attuali contagiati, 645 guariti e 2 deceduti); Naro 2.001 (118 attuali contagiati, 1.869 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.697 (369 attuali contagiati, 6.287 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.052 (394 attuali contagiati, 4.641 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.307 (141 attuali contagiati, 2.158 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.947 (299 attuali contagiati, 3.628 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 2.989 (165 attuali contagiati, 2.810 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.492 (85 attuali contagiati, 1.402 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.540 (209 attuali contagiati, 5.296 guariti e 35 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.054 (76 attuali contagiati, 950 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.007 (116 attuali contagiati, 881 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.190 (121 attuali contagiati, 2.062 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 457 (45 attuali contagiati, 411 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 657 (54 attuali contagiati, 601 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.677 (77 attuali contagiati,1.589 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.091 (86 attuali contagiati, 1.002 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.049 (713 attuali contagiati, 11.284 guariti e 52 deceduti); Siculiana 1.651 (88 attuali contagiati, 1.556 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 361 (12 attuali contagiati, 348 guariti e 1 deceduto).

Sono 4 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.