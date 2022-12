Covid in provincia di Agrigento: un morto a Favara e 341 nuovi positivi

C’è una nuova vittima a Favara, e registrati 341 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 1.250 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento dei giorni 23, 24, 25 e 26 dicembre. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 146.837 (1 marzo 2020 – 26 dicembre 2022). In totale i guariti sono 145.343. Gli attuali positivi sono 834, di cui 811 in isolamento domiciliare, e 23 ricoverati in ospedale. Nessun paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 7 al presidio ospedaliero riberese, 10 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 6 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Complessivamente 660 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 580.010 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 26 dicembre 2022 sono 89.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 26 dicembre: Agrigento 20.498 (89 attuali contagiati, 20.330 guariti e 79 deceduti); Alessandria della Rocca 741 (1 attuale contagiato, 737 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.828 (8 attuali contagiati, 2.810 guariti e 10 deceduti); Bivona 1.253 (8 attuali contagiati, 1.244 guariti e 1 deceduto); Burgio 730 (6 attuali contagiati, 721 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 434 (3 attuali contagiati, 428 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 947 (8 attuali contagiati, 931 guariti, e 8 deceduti); Camastra 702 (9 attuali contagiati, 687 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.957 (12 attuali contagiati, 1.942 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.565 (12 attuali contagiati, 3.533 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 13.440 (60 attuali contagiati, 13.317 guariti e 63 deceduti); Casteltermini 2.528 (12 attuali contagiati, 2.507 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 1.014 (5 attuali contagiati, 1.002 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.103 (5 attuali contagiati, 1.094 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.117 (1.111 guariti e 6 deceduti); Comitini 321 (1 attuale contagiato, 320 guariti); Favara 14.075 (109 attuali contagiati, 13.923 guariti e 43 deceduti); Grotte 1.640 (14 attuali contagiati, 1.621 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 413 (2 attuali contagiati, 410 guariti e 1 deceduto); Licata 10.999 (68 attuali contagiati, 10.880 guariti, 51 deceduti); Lucca Sicula 526 (5 attuali contagiati, 519 guariti e 2 deceduti); Menfi 4.262 (32 attuali contagiati, 4.210 guariti e 20 deceduti); Montallegro 833 (1 attuale contagiato, 824 guariti e 8 deceduti); Montevago 851 (17 attuali contagiati, 830 guariti e 4 deceduti); Naro 2.226 (16 attuali contagiati, 2.196 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.238 (15 attuali contagiati, 7.180 guariti e 43 deceduti); Porto Empedocle 5.680 (26 attuali contagiati, 5.635 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.448 (3 attuali contagiati, 2.437 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.604 (22 attuali contagiati, 4.561 guariti, e 21 deceduti); Ravanusa 3.371 (16 attuali contagiati, 3.340 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.692 (5 attuali contagiati, 1.681 guariti e 6 deceduti); Ribera 6.275 (25 attuali contagiati, 6.211 guariti e 39 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.510 (19 attuali contagiati, 1.461 guariti e 30 deceduti); San Biagio Platani 1.257 (2 attuali contagiati, 1.245 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.370 (8 attuali contagiati, 2.355 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 550 (1 attuale contagiato, 547 guariti e 2 deceduti); Santa Elisabetta 741 (6 attuali contagiati, 733 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 2.004 (21 attuali contagiati, 1.970 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.310 (16 attuali contagiati, 1.291 guariti e 3 deceduti); Sciacca 14.062 (130 attuali contagiati, 13.872 guariti e 60 deceduti); Siculiana 1.767 (14 attuali contagiati, 1.745 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 405 (2 attuali contagiati, 402 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.