Covid in provincia di Agrigento, un altro morto e 451 nuovi casi

C’è un altro decesso per Covid, in provincia di Agrigento, a Sambuca di Sicilia, e accertati altri 451 nuovi casi positivi, a fronte di 2.367 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 41.570 (1 marzo 2020 – 27 gennaio 2022). In totale i guariti salgono a 23.643. Gli attuali positivi sono 17.495, di cui 17.432 in isolamento domiciliare, e 63 ricoverati in ospedale. Scendono a 6 le persone che si trovano in terapia intensiva, 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 27 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 27 all’ospedale di Agrigento, e 3 in strutture lowcare. Complessivamente 431 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 223.ò511 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 27 gennaio 2022 sono 2.590.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 27 gennaio: Agrigento 5.086 (2.590 attuali contagiati, 2.466 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 234 (143 attuali contagiati, 90 guariti e 1 deceduto); Aragona 561 (238 attuali contagiati, 317 guariti e 6 deceduti); Bivona 183 (99 attuali contagiati, 83 guariti e 1 deceduto); Burgio 181 (19 attuali contagiati, 161 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 159 (21 attuali contagiati, 135 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 321 (123 attuali contagiati, 192 guariti, e 6 deceduti); Camastra 230 (86 attuali contagiati, 139 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 636 (382 attuali contagiati, 252 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.027 (435 attuali contagiati, 575 e guariti, e 17 deceduti); Canicattì 4.269 (1.809 attuali contagiati, 2.410 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 658 (285 attuali contagiati, 367 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 397 (137 attuali contagiati, 254 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 383 (48 attuali contagiati, 332 guariti e 3 deceduti); Cianciana 253 (173 attuali contagiati, 75 guariti e 5 deceduti); Comitini 110 (48 attuali contagiati, e 62 guariti); Favara 3.899 (1.931 attuali contagiati, 1.942 guariti e 26 deceduti); Grotte 467 (247 attuali contagiati, 217 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 144 (58 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto); Licata 3.403 (1.120 attuali contagiati, 2.253 guariti, 30 deceduti); Lucca Sicula 142 (15 attuali contagiati, e 127 guariti); Menfi 746 (314 attuali contagiati, 421 guariti e 11 deceduti); Montallegro 233 ( 23 attuali contagiati, 204 guariti e 6 deceduti); Montevago 157 (40 attuali contagiati, 115 guariti e 2 deceduti); Naro 617 (216 attuali contagiati, 389 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.842 (1.480 attuali contagiati, 1.335 guariti e 27 deceduti); Porto Empedocle 1.656 (743 attuali contagiati, 898 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 745 (273 attuali contagiati, 466 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.294 (583 attuali contagiati, 695 guariti, e 16 deceduti); Ravanusa 1.222 (413 attuali contagiati, 798 guariti, 11 deceduti); Realmonte 451 (234 attuali contagiati, 214 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.423 (231 attuali contagiati, 2.166 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 452 (89 attuali contagiati, 336 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 205 (39 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 696 (417 attuali contagiati, 275 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 85 (24 attuali contagiati, e 61 guariti); Santa Elisabetta 129 (44 attuali contagiati, 84 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 600 (254 attuali contagiati, 336 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 317 (231 attuali contagiati, 83 guariti e 3 deceduti); Sciacca 2.776 (1.525 attuali contagiati, 1.217 guariti e 34 deceduti); Siculiana 626 (275 attuali contagiati, 345 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 88 (10 attuali contagiati, 77 guariti e 1 deceduto).

Sono 38 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.