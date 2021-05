Covid in provincia di Agrigento, torna a salire il contagio: 86 nuovi casi

Torna a salire il contagio in provincia di Agrigento, dove si sono registrati 86 nuovi casi positivi al Covid-19, su 354 tamponi effettuati. C’è un deceduto a Ravanusa. I nuovi casi delle ultime 24 ore: 33 a Licata, 16 a Palma di Montechiaro, 9 a Ravanusa, 7 a San Biagio Platani, 4 a Canicattì, 3 a Favara, e Raffadali, 2 ad Agrigento, Caltabellotta, Casteltermini, e Castrofilippo, 1 ad Aragona, Realmonte, e Sciacca.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 10.816 (1 marzo 2020 – 11 maggio 2021). I guariti sono 9.507. I deceduti sono 226. Gli attuali positivi 1.083, di cui 1.033 in isolamento domiciliare, e 50 ricoverati ( 42 si trovano in ospedale, 7 in strutture lowcare, e 1 in terapia intensiva). I pazienti ricoverati si trovano: 34 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 8 all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 7 al Covid hotel di Sciacca. C’è solo una persona ricoverata in terapia intensiva, al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 89.242 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.171 (51 attuali contagiati, 1.103 guariti e 17 deceduti); Alessandria della Rocca 57 (2 attuali contagiati, e 55 guariti); Aragona 186 (11 attuali contagiati, 172 guariti e 3 deceduti); Bivona 55 (1 attuale contagiato, e 54 guariti); Burgio 40 (39 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 40 (38 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 73 (8 attuali contagiati, 61 guariti, e 4 deceduti); Camastra 79 (1 attuale contagiato, 75 guariti, 3 deceduti); Cammarata 63 (5 attuali contagiati e 58 guariti); Campobello di Licata 332 (18 attuali contagiati, 301 guariti, e 13 deceduti); Canicattì 1.177 (120 attuali contagiati, 1.035 guariti e 22 deceduti); Casteltermini 150 (8 attuali contagiati, 138 guariti e 4 deceduti); Castrofilippo 70 (21 attuali contagiati, 48 guariti e 1 deceduto); Cattolica Eraclea 144 (13 attuali contagiati e 131 guariti); Cianciana 65 (1 attuale contagiato, 61 guariti e 3 deceduti); Comitini 39 (6 attuali contagiati, e 33 guariti); Favara 772 (52 attuali contagiati, 710 guariti e 10 deceduti); Grotte 106 (12 attuali contagiati, 92 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 39 (39 guariti); Licata 830 (231 attuali contagiati, 586 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 10 (10 guariti); Menfi 211 (24 attuali contagiati, 179 guariti e 8 deceduti); Montallegro 119 (12 attuali contagiati, 101 guariti e 6 deceduti); Montevago 97 (8 attuali contagiati, 87 guariti e 2 deceduti); Naro 125 (1 attuale contagiato, 121 guariti e 3 deceduti); Palma di Montechiaro 698 (109 attuali contagiati, 577 guariti e 12 deceduti); Porto Empedocle 383 (33 attuali contagiati, 343 guariti, 7 deceduti); Racalmuto 127 (5 attuali contagiati, 121 guariti e 1 deceduto); Raffadali 387 (24 attuali contagiati, 356 guariti, e 7 deceduti); Ravanusa 513 (134 attuali contagiati, 374 guariti, 5 deceduti); Realmonte 81 (8 attuali contagiati, e 73 guariti); Ribera 688 (8 attuali contagiati, 664 guariti e 16 deceduti); Sambuca di Sicilia 267 (25 attuali contagiati, 222 guariti e 20 deceduti); San Biagio Platani 116 (17 attuali contagiati, 101 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 80 ( 3 attuali contagiati, 76 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 43 (7 attuali contagiati e 36 guariti); Santa Elisabetta 39 (1 attuale contagiato, 37 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 256 (7 attuali contagiati, 243 guariti e 6 deceduti); Santo Stefano Quisquina 18 ( 16 guariti e 2 deceduti); Sciacca 780 (69 attuali contagiati, 689 guariti e 22 deceduti); Siculiana 170 (8 attuali contagiati, 158 guariti, 4 deceduti); Villafranca Sicula 19 (19 guariti).

Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 94 casi (19 attuali contagiati e 75 guariti). Tra i soggetti positivi in trattamento registrati a Casteltermini 2 sono migranti ospiti del centro di accoglienza “La grande famiglia”; tra i positivi registrati a Palma di Montechiaro 4 sono migranti della struttura “Talita Kum”; tra i positivi in trattamento registrati a Siculiana un migrante isolato a “Villa Sikania”. Tutti i migranti positivi al Covid-19 sono isolati.