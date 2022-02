Covid in provincia di Agrigento: “solo” 184 nuovi casi

Nessun nuovo decesso e registrati altri 184 nuovi casi positivi al Covid-19, a fronte di 1.047 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 43.079 (1 marzo 2020 – 31 gennaio 2022). In totale i guariti salgono a 24.851. Gli attuali positivi sono 17.794, di cui 17.732 in isolamento domiciliare, e 62 ricoverati in ospedale. Sono 7 le persone che si trovano in terapia intensiva, 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 4 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 25 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 26 all’ospedale di Agrigento, e 3 in strutture lowcare. Complessivamente 433 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 229.590 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 31 gennaio 2022 sono 2.651.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 31 gennaio: Agrigento 5.309 (2.651 attuali contagiati, 2.628 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 243 (149 attuali contagiati, 93 guariti e 1 deceduto); Aragona 587 (245 attuali contagiati, 336 guariti e 6 deceduti); Bivona 186 (94 attuali contagiati, 91 guariti e 1 deceduto); Burgio 183 (19 attuali contagiati, 163 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 184 (41 attuali contagiati, 140 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 329 (127 attuali contagiati, 196 guariti, e 6 deceduti); Camastra 233 (83 attuali contagiati, 145 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 685 (420 attuali contagiati, 263 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.073 (462 attuali contagiati, 594 guariti, e 17 deceduti); Canicattì 4.384 (1.851 attuali contagiati, 2.483 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 665 (195 attuali contagiati, 464 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 401 (135 attuali contagiati, 260 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 388 (38 attuali contagiati, 347 guariti e 3 deceduti); Cianciana 260 (165 attuali contagiati, 90 guariti e 5 deceduti); Comitini 112 (47 attuali contagiati, e 65 guariti); Favara 4.018 (1.965 attuali contagiati, 2.027 guariti e 26 deceduti); Grotte 486 (253 attuali contagiati, 230 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 147 (60 attuali contagiati, 86 guariti e 1 deceduto); Licata 3.597 (1.099 attuali contagiati, 2.468 guariti, 30 deceduti); Lucca Sicula 146 (17 attuali contagiati, e 129 guariti); Menfi 766 (305 attuali contagiati, 450 guariti e 11 deceduti); Montallegro 234 ( 16 attuali contagiati, 212 guariti e 6 deceduti); Montevago 160 (41 attuali contagiati, 117 guariti e 2 deceduti); Naro 641 (221 attuali contagiati, 408 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.906 (1.435 attuali contagiati, 1.443 guariti e 28 deceduti); Porto Empedocle 1.700 (764 attuali contagiati, 921 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 772 (271 attuali contagiati, 495 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.363 (642 attuali contagiati, 705 guariti, e 16 deceduti); Ravanusa 1.277 (460 attuali contagiati, 806 guariti, 11 deceduti); Realmonte 463 (235 attuali contagiati, 225 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.468 (223 attuali contagiati, 2.219 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 452 (67 attuali contagiati, 358 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 206 (39 attuali contagiati, 159 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 746 (450 attuali contagiati, 292 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 91 (29 attuali contagiati, e 62 guariti); Santa Elisabetta 139 (50 attuali contagiati, 88 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 612 (244 attuali contagiati, 358 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 321 (234 attuali contagiati, 84 guariti e 3 deceduti); Sciacca 2.954 (1.639 attuali contagiati, 1.280 guariti e 35 deceduti); Siculiana 636 (278 attuali contagiati, 352 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 88 (8 attuali contagiati, 79 guariti e 1 deceduto).

Sono 35 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.