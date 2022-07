Covid in provincia di Agrigento: registrati ben 1.216 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati ben 1.216 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 2.428 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 118.412 (1 marzo 2020 – 13 luglio 2022). In totale i guariti sono 108.708. Gli attuali positivi sono 9.133, di cui 9.101 in isolamento domiciliare, e 32 ricoverati in ospedale. Sono 3 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 23 al presidio ospedaliero riberese, 4 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 570 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 473.568 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 13 luglio 2022 sono 1.175.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 13 luglio: Agrigento 16.272 (1.175 attuali contagiati, 15.036 guariti e 61 deceduti); Alessandria della Rocca 583 (53 attuali contagiati, 528 guariti e 2 deceduti); Aragona 2.266 (183 attuali contagiati, 2.075 guariti e 8 deceduti); Bivona 996 (92 attuali contagiati, 903 guariti e 1 deceduto); Burgio 599 (38 attuali contagiati, 558 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 346 (10 attuali contagiati, 333 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 750 (81 attuali contagiati, 663 guariti, e 6 deceduti); Camastra 585 (25 attuali contagiati, 554 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.711 (114 attuali contagiati, 1.594 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.994 (201 attuali contagiati, 2.773 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 11.197 (828 attuali contagiati, 10.310 guariti e 59 deceduti); Casteltermini 2.200 (234 attuali contagiati, 1.957 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 898 (76 attuali contagiati, 816 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 873 (44 attuali contagiati, 825 guariti e 4 deceduti); Cianciana 909 (104 attuali contagiati, 799 guariti e 6 deceduti); Comitini 255 (12 attuali contagiati, e 243 guariti); Favara 11.235 (720 attuali contagiati, 10.483 guariti e 32 deceduti); Grotte 1.321 (90 attuali contagiati, 1.230 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 323 (24 attuali contagiati, 298 guariti e 1 deceduto); Licata 8.708 (694 attuali contagiati, 7.972 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 427 (46 attuali contagiati, 380 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.176 (381 attuali contagiati, 2.779 guariti e 16 deceduti); Montallegro 698 (48 attuali contagiati, 642 guariti e 8 deceduti); Montevago 644 (78 attuali contagiati, 564 guariti e 2 deceduti); Naro 1.834 (198 attuali contagiati, 1.622 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.163 (291 attuali contagiati, 5.834 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.615 (319 attuali contagiati, 4.279 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.093 (118 attuali contagiati, 1.967 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.551 (271 attuali contagiati, 3.261 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.767 (123 attuali contagiati, 2.630 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.385 (127 attuali contagiati, 1.253 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.144 (351 attuali contagiati, 4.760 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 999 (68 attuali contagiati, 903 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 875 (68 attuali contagiati, 797 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.045 (216 attuali contagiati, 1.823 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 400 (29 attuali contagiati, 370 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 590 (53 attuali contagiati, 535 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.564 (126 attuali contagiati,1.427 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 993 (81 attuali contagiati, 909 guariti e 3 deceduti); Sciacca 11.016 (1.245 attuali contagiati, 9.721 guariti e 50 deceduti); Siculiana 1.523 (56 attuali contagiati, 1.460 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 336 (43 attuali contagiati, 292 guariti e 1 deceduto).

Sono 2 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.