Covid in provincia di Agrigento, registrati altri 828 nuovi positivi

Registrati altri 828 nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 2.548 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 63.485 (1 marzo 2020 – 11 marzo 2022). In totale i guariti sono 54.111. Gli attuali positivi salgono a 8.888, di cui 8.850 in isolamento domiciliare, e 38 ricoverati in ospedale. Sono 4 i pazienti che si trovano in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 10 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 24 all’ospedale di Agrigento. Complessivamente 486 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 303.186 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report dell’11 marzo 2022 sono 1.034.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’11 marzo: Agrigento 8.133 (1.034 attuali contagiati, 7.058 guariti e 41 deceduti); Alessandria della Rocca 300 (24 attuali contagiati, 275 guariti e 1 deceduto); Aragona 930 (140 attuali contagiati, 784 guariti e 6 deceduti); Bivona 355 (100 attuali contagiati, 254 guariti e 1 deceduto); Burgio 251 (18 attuali contagiati, 232 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 234 (9 attuali contagiati, 222 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 412 (24 attuali contagiati, 382 guariti, e 6 deceduti); Camastra 355 (58 attuali contagiati, 292 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.093 (107 attuali contagiati, 984 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.716 (307 attuali contagiati, 1.391 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 6.831 (1.333 attuali contagiati, 5.444 guariti e 54 deceduti); Casteltermini 1.126 (289 attuali contagiati, 831 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 456 (30 attuali contagiati, 420 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 479 (52 attuali contagiati, 423 guariti e 4 deceduti); Cianciana 380 (27 attuali contagiati, 347 guariti e 6 deceduti); Comitini 127 (5 attuali contagiati, e 122 guariti); Favara 5.785 (852 attuali contagiati, 4.905 guariti e 28 deceduti); Grotte 760 (126 attuali contagiati, 631 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 187 (17 attuali contagiati, 169 guariti e 1 deceduto); Licata 5.470 (666 attuali contagiati, 4.767 guariti, 37 deceduti); Lucca Sicula 160 (5 attuali contagiati, 154 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.305 (251 attuali contagiati, 1.041 guariti e 13 deceduti); Montallegro 327 ( 65 attuali contagiati, 256 guariti e 6 deceduti); Montevago 227 (25 attuali contagiati, 200 guariti e 2 deceduti); Naro 954 (63 attuali contagiati, 879 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.226 (547 attuali contagiati, 3.647 guariti e 32 deceduti); Porto Empedocle 2.521 (408 attuali contagiati, 2.097 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.173 (224 attuali contagiati, 944 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.948 (280 attuali contagiati, 1.650 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.031 (293 attuali contagiati, 1.724 guariti, 14 deceduti); Realmonte 647 (89 attuali contagiati, 554 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.155 (258 attuali contagiati, 2.866 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 478 (26 attuali contagiati, 425 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 347 (89 attuali contagiati, 250 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.228 (134 attuali contagiati, 1.089 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 121 (20 attuali contagiati, e 101 guariti); Santa Elisabetta 197 (23 attuali contagiati, 173 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 795 (79 attuali contagiati, 706 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 452 (49 attuali contagiati, 400 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.342 (605 attuali contagiati, 3.695 guariti e 42 deceduti); Siculiana 786 (95 attuali contagiati, 685 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 138 (21 attuali contagiati, 116 guariti e 1 deceduto).

Sono 32 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.