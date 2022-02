Covid in provincia di Agrigento: registrati altri 613 nuovi casi

Nessun nuovo decesso, ma diagnosticati altri 613 nuovi casi positivi al Covid, a fronte di 1.878 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 53.739 (1 marzo 2020 – 22 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 43.833. Gli attuali positivi salgono a 9.441, di cui 9.392 in isolamento domiciliare, e 49 ricoverati in ospedale. Sono 3 le persone che si trovano in terapia intensiva, 1 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 2 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 20 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 24 all’ospedale di Agrigento, e 2 in strutture lowcare. Complessivamente 465 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 274.089 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 22 febbraio 2022 sono 1.382.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 22 febbraio: Agrigento 6.841 (1.382 attuali contagiati, 5.424 guariti e 35 deceduti); Alessandria della Rocca 276 (29 attuali contagiati, 246 guariti e 1 deceduto); Aragona 774 (151 attuali contagiati, 617 guariti e 6 deceduti); Bivona 233 (32 attuali contagiati, 200 guariti e 1 deceduto); Burgio 234 (18 attuali contagiati, 215 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 224 (6 attuali contagiati, 215 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 394 (50 attuali contagiati, 338 guariti, e 6 deceduti); Camastra 295 (62 attuali contagiati, 228 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 970 (260 attuali contagiati, 708 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.372 (227 attuali contagiati, 1.127 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 5.356 (976 attuali contagiati, 4.238 guariti e 52 deceduti); Casteltermini 842 (144 attuali contagiati, 692 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 426 (26 attuali contagiati, 394 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 445 (39 attuali contagiati, 403 guariti e 3 deceduti); Cianciana 339 (74 attuali contagiati, 259 guariti e 6 deceduti); Comitini 124 (12 attuali contagiati, e 112 guariti); Favara 4.825 (732 attuali contagiati, 4.065 guariti e 28 deceduti); Grotte 599 (109 attuali contagiati, 487 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 164 (26 attuali contagiati, 137 guariti e 1 deceduto); Licata 4.918 (1.189 attuali contagiati, 3.694 guariti, 35 deceduti); Lucca Sicula 153 (4 attuali contagiati, 148 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.034 (262 attuali contagiati, 760 guariti e 12 deceduti); Montallegro 246 ( 8 attuali contagiati, 232 guariti e 6 deceduti); Montevago 197 (36 attuali contagiati, 159 guariti e 2 deceduti); Naro 877 (142 attuali contagiati, 723 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.775 (736 attuali contagiati, 3.009 guariti e 30 deceduti); Porto Empedocle 2.048 (351 attuali contagiati, 1.681 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 941 (133 attuali contagiati, 803 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.651 (318 attuali contagiati, 1.315 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.700 (307 attuali contagiati, 1.380 guariti, 13 deceduti); Realmonte 536 (70 attuali contagiati, 462 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.796 (172 attuali contagiati, 2.595 guariti e 29 deceduti); Sambuca di Sicilia 457 (27 attuali contagiati, 403 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 250 (66 attuali contagiati, 176 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.108 (304 attuali contagiati, 799 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 98 (13 attuali contagiati, e 85 guariti); Santa Elisabetta 173 (41 attuali contagiati, 131 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 710 (103 attuali contagiati, 597 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 386 (51 attuali contagiati, 332 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.624 (607 attuali contagiati, 2.979 guariti e 38 deceduti); Siculiana 679 (84 attuali contagiati, 585 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 122 (23 attuali contagiati, 98 guariti e 1 deceduto).

Sono 42 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.