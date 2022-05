Covid in provincia di Agrigento, registrati altri 400 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati altri 400 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 1.160 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 95.548 (1 marzo 2020 – 12 maggio 2022). In totale i guariti sono 86.682. Gli attuali positivi sono 8.322, di cui 8.286 in isolamento domiciliare, e 36 ricoverati in ospedale. Non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 13 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 544 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 411.170 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 12 maggio 2022 sono 1.107.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 12 maggio: Agrigento 12.767 (1.107 attuali contagiati, 11.606 guariti e 54 deceduti); Alessandria della Rocca 472 (52 attuali contagiati, 419 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.778 (236 attuali contagiati, 1.535 guariti e 7 deceduti); Bivona 718 (130 attuali contagiati, 587 guariti e 1 deceduto); Burgio 506 (72 attuali contagiati, 431 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 306 (11 attuali contagiati, 292 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 578 (41 attuali contagiati, 531 guariti, e 6 deceduti); Camastra 511 (38 attuali contagiati, 467 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.428 (97 attuali contagiati, 1.328 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.413 (216 attuali contagiati, 2.177 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.325 (800 attuali contagiati, 8.468 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.696 (190 attuali contagiati, 1.498 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 699 (51 attuali contagiati, 642 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 731 (61 attuali contagiati, 666 guariti e 4 deceduti); Cianciana 712 (57 attuali contagiati, 649 guariti e 6 deceduti); Comitini 202 (12 attuali contagiati, e 190 guariti); Favara 9.141 (929 attuali contagiati, 8.181 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.114 (78 attuali contagiati, 1.033 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 285 (39 attuali contagiati, 245 guariti e 1 deceduto); Licata 7.421 (647 attuali contagiati, 6.733 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 324 (31 attuali contagiati, 292 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.336 (246 attuali contagiati, 2.074 guariti e 16 deceduti); Montallegro 572 (40 attuali contagiati, 525 guariti e 7 deceduti); Montevago 455 (51 attuali contagiati, 402 guariti e 2 deceduti); Naro 1.405 (109 attuali contagiati, 1.283 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.586 (223 attuali contagiati, 5.326 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.827 (347 attuali contagiati, 3.463 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.791 (130 attuali contagiati, 1.654 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.880 (304 attuali contagiati, 2.558 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.517 (136 attuali contagiati, 2.367 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.076 (82 attuali contagiati, 989 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.326 (207 attuali contagiati, 4.086 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 810 (78 attuali contagiati, 705 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 675 (114 attuali contagiati, 551 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.633 (122 attuali contagiati, 1.505 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 318 (74 attuali contagiati, 243 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 437 (52 attuali contagiati, 384 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.220 (101 attuali contagiati,1.108 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 711 (85 attuali contagiati, 623 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.775 (772 attuali contagiati, 6.957 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.261 (127 attuali contagiati, 1.127 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 260 (17 attuali contagiati, 242 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.