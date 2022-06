Covid in provincia di Agrigento: registrati altri 234 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma accertasti altri 234 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 688 tamponi processati. Emerge dal bollettino giornaliero dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 102.352 (1 marzo 2020 – 16 giugno 2022). In totale i guariti sono 100.053. Gli attuali positivi sono 1.738, di cui 1.716 in isolamento domiciliare, e 22 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 20 al presidio ospedaliero riberese, e 1 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 561 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 436.688 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 16 giugno 2022 sono 365.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 16 giugno: Agrigento 14.026 (365 attuali contagiati, 13.604 guariti e 57 deceduti); Alessandria della Rocca 502 (5 attuali contagiati, 495 guariti e 2 deceduti); Aragona 1.921 (42 attuali contagiati, 1.871 guariti e 8 deceduti); Bivona 827 (22 attuali contagiati, 804 guariti e 1 deceduto); Burgio 540 (1 attuale contagiato, 536 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 318 (4 attuali contagiati, 311 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 602 (5 attuali contagiati, 591 guariti, e 6 deceduti); Camastra 545 (5 attuali contagiati, 534 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.498 (25 attuali contagiati, 1.470 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.565 (19 attuali contagiati, 2.526 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.842 (126 attuali contagiati, 9.658 guariti e 58 deceduti); Casteltermini 1.808 (24 attuali contagiati, 1.775 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 721 (4 attuali contagiati, 711 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 760 (5 attuali contagiati, 751 guariti e 4 deceduti); Cianciana 761 (16 attuali contagiati, 739 guariti e 6 deceduti); Comitini 227 (5 attuali contagiati, e 222 guariti); Favara 9.860 (211 attuali contagiati, 9.618 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.167 (11 attuali contagiati, 1.152 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 291 (2 attuali contagiati, 288 guariti e 1 deceduto); Licata 7.777 (96 attuali contagiati, 7.639 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 349 (3 attuali contagiati, 345 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.530 (37 attuali contagiati, 2.477 guariti e 16 deceduti); Montallegro 606 (7 attuali contagiati, 591 guariti e 8 deceduti); Montevago 517 (16 attuali contagiati, 499 guariti e 2 deceduti); Naro 1.468 (14 attuali contagiati, 1.441 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.712 (47 attuali contagiati, 5.628 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 4.089 (85 attuali contagiati, 3.987 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.856 (6 attuali contagiati, 1.842 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.076 (47 attuali contagiati, 3.010 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.578 (10 attuali contagiati, 2.554 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.178 (20 attuali contagiati, 1.153 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.551 (52 attuali contagiati, 4.466 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 892 (17 attuali contagiati, 847 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 756 (15 attuali contagiati, 731 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.703 (18 attuali contagiati, 1.679 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 337 (8 attuali contagiati, 328 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 466 (16 attuali contagiati, 448 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.310 (20 attuali contagiati,1.279 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 852 (43 attuali contagiati, 806 guariti e 3 deceduti); Sciacca 8.760 (239 attuali contagiati, 8.472 guariti e 49 deceduti); Siculiana 1.382 (23 attuali contagiati, 1.352 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 276 (2 attuali contagiati, 273 guariti e 1 deceduto).

Un solo migrante risulta attualmente positivo al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.