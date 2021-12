Covid in provincia di Agrigento, quarta ondata: 155 nuovi casi

Anche oggi nessun nuovo decesso per Covid, ma nelle ultime 24 ore, accertati altri 155 nuovi casi, su 407 tamponi effettuati. Si tratta dell’effetto della quarta ondata di contagi. E ancora in aumento i ricoveri in ospedale. Emerge dal bollettino di Asp, sull’andamento della pandemia da Covid in provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 19.981 (1 marzo 2020 – 22 dicembre 2021). In totale i guariti sono 18.364. Gli attuali positivi salgono a 1.241, di cui 1.203 in isolamento domiciliare, e 38 ricoverati in ospedale. Salgono a 7 le persone che si trovano in terapia intensiva, all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 28 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 2 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in struttura lowcare, all’hotel Covid ex Ipab di Canicattì. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 157.960 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 2.018 (142 attuali contagiati, 1.851 guariti e 25 deceduti); Alessandria della Rocca 79 (2 attuali contagiati, e 77 guariti); Aragona 250 (11 attuali contagiati, 233 guariti e 6 deceduti); Bivona 78 (9 attuali contagiati, e 69 guariti); Burgio 73 (6 attuali contagiati, 66 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 56 (9 attuali contagiati, 45 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 194 (189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 125 (4 attuali contagiati, 117 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 235 (63 attuali contagiati, 171 guariti e 1 deceduto); Campobello di Licata 575 (61 attuali contagiati, 499 e guariti, e 15 deceduti); Canicattì 2.290 (119 attuali contagiati, 2.124 guariti e 47 deceduti); Casteltermini 276 (23 attuali contagiati, 247 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 278 (153 attuali contagiati, 123 guariti e 2 deceduti); Cattolica Eraclea 262 (65 attuali contagiati, 195 guariti e 2 deceduti); Cianciana 75 (2 attuali contagiati, 69 guariti e 4 deceduti); Comitini 51 (5 attuali contagiati, e 46 guariti); Favara 1.663 (67 attuali contagiati, 1.570 guariti e 26 deceduti); Grotte 154 (4 attuali contagiati, 147 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 62 (4 attuali contagiati, 57 guariti e 1 deceduto); Licata1.870 (48 attuali contagiati, 1.796 guariti, 26 deceduti); Lucca Sicula 35 (12 attuali contagiati, e 23 guariti); Menfi 395 (9 attuali contagiati, 377 guariti e 9 deceduti); Montallegro 132 ( 126 guariti e 6 deceduti); Montevago 114 (3 attuali contagiati, 109 guariti e 2 deceduti); Naro 349 (20 attuali contagiati, 317 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 1.252 (9 attuali contagiati, 1.220 guariti e 23 deceduti); Porto Empedocle 785 (29 attuali contagiati, 743 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 221 (5 attuali contagiati, 213 guariti e 3 deceduti); Raffadali 684 (20 attuali contagiati, 651 guariti, e 13 deceduti); Ravanusa 788 (37 attuali contagiati, 740 guariti, 11 deceduti); Realmonte 188 (25 attuali contagiati, 160 guariti e 3 deceduti); Ribera 1.122 (118 attuali contagiati, 982 guariti e 22 deceduti); Sambuca di Sicilia 332 (10 attuali contagiati, 298 guariti e 24 deceduti); San Biagio Platani 166 (158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 276 (51 attuali contagiati, 222 guariti e 3 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 56 (3 attuali contagiati, e 53 guariti); Santa Elisabetta 80 (26 attuali contagiati, 53 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 322 ( 7 attuali contagiati, 306 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 76 ( 74 guariti e 2 deceduti); Sciacca 1.138 (49 attuali contagiati, 1.060 guariti e 29 deceduti); Siculiana 327 (9 attuali contagiati, 312 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 43 (1 attuale contagiato, 41 guariti e 1 deceduto).

Sulle navi quarantena al largo di Porto Empedocle c’è solo un migrante attualmente contagiato, mentre sale a 435 il dato dei guariti.