Covid in provincia di Agrigento: negli ultimi sette giorni 4 morti e 3.150 nuovi positivi

Negli ultimi sette giorni registrate quattro vittime per Covid, ad Agrigento, Campobello di Licata, Palma di Montechiaro e Sciacca, e diagnosticati 3.150 nuovi casi positivi, a fronte di 10.007 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento dal 19 al 25 aprile. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 89.331 (1 marzo 2020 – 25 aprile 2022). In totale i guariti sono 80.392. Gli attuali positivi sono 8.410, di cui 8.374 in isolamento domiciliare, e 36 ricoverati in ospedale. Due pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 12 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 20 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, uno in un ospedale fuori provincia, e uno nella struttura lowcare di Sciacca. Complessivamente 530 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 393.552 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 25 aprile 2022 sono 1.176.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 25 aprile: Agrigento 12.019 (1.176 attuali contagiati, 10.792 guariti e 51 deceduti); Alessandria della Rocca 421 (26 attuali contagiati, 394 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.650 (254 attuali contagiati, 1.390 guariti e 6 deceduti); Bivona 602 (98 attuali contagiati, 503 guariti e 1 deceduto); Burgio 387 (47 attuali contagiati, 337 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 293 (18 attuali contagiati, 272 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 523 (33 attuali contagiati, 484 guariti, e 6 deceduti); Camastra 482 (34 attuali contagiati, 442 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.367 (98 attuali contagiati, 1.266 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.263 (200 attuali contagiati, 2.044 guariti, e 19 deceduti); Canicattì 8.966 (736 attuali contagiati, 8.174 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.560 (150 attuali contagiati, 1.403 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 662 (56 attuali contagiati, 600 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 658 (54 attuali contagiati, 600 guariti e 4 deceduti); Cianciana 661 (50 attuali contagiati, 605 guariti e 6 deceduti); Comitini 193 (11 attuali contagiati, e 182 guariti); Favara 8.573 (991 attuali contagiati, 7.551 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.065 (74 attuali contagiati, 988 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 256 (32 attuali contagiati, 223 guariti e 1 deceduto); Licata 7-089 (834 attuali contagiati, 6.216 guariti, 39 deceduti); Lucca Sicula 270 (20 attuali contagiati, 249 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.091 (221 attuali contagiati, 1.854 guariti e 16 deceduti); Montallegro 519 ( 46 attuali contagiati, 466 guariti e 7 deceduti); Montevago 394 (55 attuali contagiati, 337 guariti e 2 deceduti); Naro 1.319 (93 attuali contagiati, 1.213 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.510 (283 attuali contagiati, 5.190 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.636 (334 attuali contagiati, 3.285 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.691 (176 attuali contagiati, 1.510 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.662 (249 attuali contagiati, 2.395 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.456 (138 attuali contagiati, 2.304 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.026 (92 attuali contagiati, 930 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.997 (176 attuali contagiati, 3.789 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 705 (122 attuali contagiati, 556 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 595 (142 attuali contagiati, 443 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.545 (129 attuali contagiati, 1.410 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 272 (56 attuali contagiati, 215 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 404 (49 attuali contagiati, 354 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.137 (89 attuali contagiati,1.038 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 618 (49 attuali contagiati, 566 guariti e 3 deceduti); Sciacca 6.836 (771 attuali contagiati, 6.019 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.166 (96 attuali contagiati, 1.063 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 242 (41 attuali contagiati, 200 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.