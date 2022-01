Covid in provincia di Agrigento: il virus semina morte: 4 vittime, e 940 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore in provincia di Agrigento altri 4 morti per Covid: 2 a Licata, uno a Raffadali, e uno a Sciacca. E registrati 940 nuovi casi, a fronte di 3.123 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 34.103 (1 marzo 2020 – 14 gennaio 2022). In totale i guariti sono 20.581. Gli attuali positivi salgono a 13.115, di cui 13.056 in isolamento domiciliare, e 59 ricoverati in ospedale. Sono 9 le persone che si trovano in terapia intensiva, 6 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 27 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale di Agrigento, e 1 in struttura lowcare, in un hotel Covid fuori provincia. Complessivamente 406 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 194.452 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 14 gennaio 2022 sono 1.642.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 14 gennaio: Agrigento 3.795 ( 1.642 attuali contagiati, 2.124 guariti e 29 deceduti); Alessandria della Rocca 171 (88 attuali contagiati, 82 guariti e 1 deceduto); Aragona 463 (190 attuali contagiati, 267 guariti e 6 deceduti); Bivona 159 (86 attuali contagiati, 72 guariti e 1 deceduto); Burgio 163 (43 attuali contagiati, 119 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 142 (68 attuali contagiati, 72 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 283 (89 attuali contagiati, 189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 217 (90 attuali contagiati, 123 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 464 (222 attuali contagiati, 240 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 876 (310 attuali contagiati, 549 e guariti, e 17 deceduti); Canicattì 3.682 (1.383 attuali contagiati, 2.252 guariti e 47 deceduti); Casteltermini 535 (257 attuali contagiati, 272 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 376 (151 attuali contagiati, 219 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 347 (71 attuali contagiati, 273 guariti e 3 deceduti); Cianciana 209 (135 attuali contagiati, 69 guariti e 5 deceduti); Comitini 90 (38 attuali contagiati, e 52 guariti); Favara 3.019 (1.294 attuali contagiati, 1.699 guariti e 26 deceduti); Grotte 365 (199 attuali contagiati, 163 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 119 (58 attuali contagiati, 60 guariti e 1 deceduto); Licata 2.689 (810 attuali contagiati, 1.850 guariti, 29 deceduti); Lucca Sicula 130 (61 attuali contagiati, e 69 guariti); Menfi 643 (243 attuali contagiati, 391 guariti e 9 deceduti); Montallegro 215 ( 42 attuali contagiati, 167 guariti e 6 deceduti); Montevago 132 (19 attuali contagiati, 111 guariti e 2 deceduti); Naro 553 (210 attuali contagiati, 331 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.410 (1.131 attuali contagiati, 1.255 guariti e 24 deceduti); Porto Empedocle 1.368 (572 attuali contagiati, 783 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 553 (330 attuali contagiati, 219 guariti e 4 deceduti); Raffadali 1.070 (379 attuali contagiati, 676 guariti, e 15 deceduti); Ravanusa 1.012 (235 attuali contagiati, 766 guariti, 11 deceduti); Realmonte 331 (146 attuali contagiati, 182 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.186 (486 attuali contagiati, 1.675 guariti e 25 deceduti); Sambuca di Sicilia 443 (109 attuali contagiati, 308 guariti e 26 deceduti); San Biagio Platani 204 (38 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 533 (261 attuali contagiati, 268 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 71 (16 attuali contagiati, e 55 guariti); Santa Elisabetta 119 (38 attuali contagiati, 80 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 523 (195 attuali contagiati, 319 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 260 (183 attuali contagiati, 75 guariti e 2 deceduti); Sciacca 2.109 (937 attuali contagiati, 1.141 guariti e 31 deceduti); Siculiana 545 (215 attuali contagiati, 324 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 83 (36 attuali contagiati, 46 guariti e 1 deceduto).

Sono 10 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.