Covid in provincia di Agrigento, gli attuali positivi sono 452

Nessun nuovo caso positivo al Covid-19, e nessun decesso, nelle ultime 24 ore, in provincia di Agrigento. I tamponi effettuati sono stati 371. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 11.621 (1 marzo 2020 – 7 giugno 2021). I guariti salgono a 10.924. I deceduti sono 245. Gli attuali positivi sono 452, di cui 438 in isolamento domiciliare, e 14 ricoverati ( 13 si trovano in ospedale, e 1 in struttura lowcare. Non si sono ricoverati in terapia intensiva). I pazienti ricoverati si trovano: 11 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. C’è solo un paziente ricoverato in struttura lowcare all’hotel Covid (ex Ipab) di Canicattì. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 96.607 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.200 (13 attuali contagiati, 1.170 guariti e 17 deceduti); Alessandria della Rocca 57 (57 guariti); Aragona 186 (183 guariti e 3 deceduti); Bivona 55 (55 guariti); Burgio 40 (39 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 40 (38 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 83 (79 guariti, e 4 deceduti); Camastra 95 (10 attuali contagiati, 81 guariti, 4 deceduti); Cammarata 67 (4 attuali contagiati e 63 guariti); Campobello di Licata 350 (8 attuali contagiati, 329 guariti, e 13 deceduti); Canicattì 1.293 (85 attuali contagiati, 1.184 guariti e 24 deceduti); Casteltermini 152 (148 guariti e 4 deceduti); Castrofilippo 80 (2 attuali contagiati, 77 guariti e 1 deceduto); Cattolica Eraclea 144 (144 guariti); Cianciana 65 (62 guariti e 3 deceduti); Comitini 38 (38 guariti); Favara 778 (2 attuali contagiati, 766 guariti e 10 deceduti); Grotte 108 (106 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 39 (39 guariti); Licata 1.044 (135 attuali contagiati, 891 guariti, 18 deceduti); Lucca Sicula 10 (10 guariti); Menfi 268 (15 attuali contagiati, 245 guariti e 8 deceduti); Montallegro 119 ( 113 guariti e 6 deceduti); Montevago 97 (95 guariti e 2 deceduti); Naro 141 (6 attuali contagiati, 132 guariti e 3 deceduti); Palma di Montechiaro 813 (66 attuali contagiati, 733 guariti e 14 deceduti); Porto Empedocle 397 (11 attuali contagiati, 379 guariti, 7 deceduti); Racalmuto 129 (1 attuale contagiato, 127 guariti e 1 deceduto); Raffadali 394 (4 attuali contagiati, 383 guariti, e 7 deceduti); Ravanusa 564 (31 attuali contagiati, 525 guariti, 8 deceduti); Realmonte 82 (1 attuale contagiato, e 81guariti); Ribera 699 (1 attuale contagiato, 682 guariti e 16 deceduti); Sambuca di Sicilia 280 ( 259 guariti e 21 deceduti); San Biagio Platani 146 (10 attuali contagiati, 130 guariti, e 6 deceduti); San Giovanni Gemini 81 ( 1 attuale contagiato, 79 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 43 (43 guariti); Santa Elisabetta 39 (38 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 258 (2 attuali contagiato, 250 guariti e 6 deceduti); Santo Stefano Quisquina 53 (35 attuali contagiati, 16 guariti e 2 deceduti); Sciacca 810 (9 attuali contagiati, 776 guariti e 25 deceduti); Siculiana 171 (166 guariti, 5 deceduti); Villafranca Sicula 19 (19 guariti).

Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 94 casi (94 guariti).