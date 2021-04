Covid in provincia di Agrigento, continua aumento positivi: 115 nuovi casi

Ancora un incremento dei positivi da Covid-19, in provincia di Agrigento, dove nelle ultime 24 ore accertati 115 nuovi casi (più 31 rispetto a ieri), su 752 tamponi processati. I nuovi casi: 16 a Canicattì; 14 a Palma di Montechiaro; 13 a Favara; 11 a Licata; 8 a Ribera; 6 a Sciacca; 5 a Porto Empedocle; 4 a Caltabellotta, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, e Santa Margherita Belice; 3 ad Agrigento, Cattolica Eraclea, Montallegro, e San Giovanni Gemini; 2 a Burgio, Racalmuto, e Siculiana; 1 a Cammarata, Campobello di Licata, Raffadali, e San Biagio Platani.

C’è un deceduto, a Favara. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 8.528 (1 marzo 2020 – 8 aprile 2021). Gli attuali positivi sono 1.790. I guariti sono 6.561. I deceduti 177. Sono 85 gli attuali ricoverati (64 si trovano in ospedale, 10 in strutture lowcare, e 11 in terapia intensiva). I pazienti ricoverati si trovano: 42 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 10 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 12 all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 10 Sciacca hotel Covid. Sono 11 i ricoverati in terapia intensiva, 5 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 6 all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 73.852 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.005 (195 attuali contagiati, 795 guariti e 15 deceduti); Alessandria della Rocca 53 (20 attuali contagiati, e 33 guariti); Aragona 170 (7 attuali contagiati, 1 guariti e 3 deceduti); Bivona 44 (22 attuali contagiati, e 22 guariti); Burgio 34 (19 attuali contagiati, e 15 guariti); Calamonaci 35 (13 attuali contagiati, 21 guariti e 1 deceduto); Caltabellotta 60 (23 attuali contagiati, 35 guariti, e 2 deceduti); Camastra 78 (1 attuale contagiato, 74 guariti, 3 deceduti); Cammarata 45 (9 attuali contagiati e 36 guariti); Campobello di Licata 287 (30 attuali contagiati, 246 guariti, e 11 deceduti); Canicattì 868 (217 attuali contagiati, 634 guariti e 17 deceduti); Casteltermini 141 (20 attuali contagiati, 118 guariti e 3 deceduti); Castrofilippo 33 ( 33 guariti); Cattolica Eraclea 65 (29 attuali contagiati e 36 guariti); Cianciana 62 (29 attuali contagiati, 31 guariti e 2 deceduti); Comitini 29 (13 attuali contagiati, e 16 guariti); Favara 590 (159 attuali contagiati, 424 guariti e 7 deceduti); Grotte 87 (4 attuali contagiati, 81 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 39 (39 guariti); Licata 519 (43 attuali contagiati, 463 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 10 (1 attuale contagiato e 9 guariti); Menfi 169 (14 attuale contagiato, 148 guariti e 7 deceduti); Montallegro 84 (37 attuali contagiati, 45 guariti e 2 deceduti); Montevago 88 (18 attuali contagiati, 68 guariti e 2 deceduti); Naro 123 ( 2 attuali contagiati, 118 guariti e 3 deceduti); Palma di Montechiaro 511 (199 attuali contagiati, 302 guariti e 10 deceduti); Porto Empedocle 322 (79 attuali contagiati, 238 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 113 (37 attuali contagiati, e 76 guariti); Raffadali 328 (66 attuali contagiati, 257 guariti, e 5 deceduti); Ravanusa 341 (21 attuali contagiati, 316 guariti, 4 deceduti); Realmonte 71 (8 attuali contagiati, e 63 guariti); Ribera 535 (178 attuali contagiati, 347 guariti e 10 deceduti); Sambuca di Sicilia 220 (10 attuali contagiati, 192 guariti e 18 deceduti); San Biagio Platani 106 (24 attuali contagiati, 77 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 71 ( 7 attuali contagiati, 63 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 25 (4 attuali contagiati e 21 guariti); Santa Elisabetta 37 (1 attuale contagiato, 35 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 214 (63 attuali contagiati, 150 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 17 ( 7 attuali contagiati, 8 guariti e 2 deceduti); Sciacca 648 (97 attuali contagiati, 535 guariti e 16 deceduti); Siculiana 156 (53 attuali contagiati, 101 guariti, 2 deceduti); Villafranca Sicula 17 (4 attuali contagiati, e 13 guariti).

Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 74 casi (7 attuali contagiati e 67 guariti). Tra i soggetti positivi in trattamento registrati a Casteltermini 7 sono migranti ospiti del centro di accoglienza “La grande famiglia”; tra i soggetti positivi registrati a Comitini, 3 sono migranti presso il centro di accoglienza “Aquarinto”; tra i positivi registrati a Palma di Montechiaro 9 sono migranti della struttura “Talita Kum”; tra i positivi in trattamento registrati a Siculiana 9 sono migranti ricoverati a “Villa Sikania”. Tutti i migranti positivi al Covid-19 sono isolati.