Covid in provincia di Agrigento: c’è un altro morto, e 704 nuovi positivi

C’è un’altra nuova vittima per Covid a Canicattì, e accertati 704 nuovi casi positivi, a fronte di 1.221 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 130.381 (1 marzo 2020 – 3 agosto 2022). In totale i guariti sono 124.260. Gli attuali positivi sono 5.529, di cui 5.500 in isolamento domiciliare, e 29 ricoverati in ospedale. Sono 3 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 15 al presidio ospedaliero riberese, 9 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 591 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 510.029 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 3 agosto 2022 sono 796.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 3 agosto: Agrigento 18.052 (796 attuali contagiati, 17.192 guariti e 64 deceduti); Alessandria della Rocca 649 (43 attuali contagiati, 603 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.496 (81 attuali contagiati, 2.407 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.077 (57 attuali contagiati, 1.019 guariti e 1 deceduto); Burgio 639 (14 attuali contagiati, 622 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 379 (9 attuali contagiati, 367 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 811 (24 attuali contagiati, 780 guariti, e 7 deceduti); Camastra 625 (14 attuali contagiati, 605 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.811 (50 attuali contagiati, 1.758 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.202 (94 attuali contagiati, 3.088 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.186 (423 attuali contagiati, 11.701 guariti e 61 deceduti); Casteltermini 2.326 (73 attuali contagiati, 2.244 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 955 (38 attuali contagiati, 911 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 971 (57 attuali contagiati, 910 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.000 (40 attuali contagiati, 954 guariti e 6 deceduti); Comitini 277 (9 attuali contagiati, e 268 guariti); Favara 12.415 (533 attuali contagiati, 11.848 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.487 (65 attuali contagiati, 1.417 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 365 (19 attuali contagiati, 345 guariti e 1 deceduto); Licata 9.838 (675 attuali contagiati, 9.120 guariti, 43 deceduti); Lucca Sicula 462 (13 attuali contagiati, 448 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.566 (202 attuali contagiati, 3.348 guariti e 16 deceduti); Montallegro 767 (13 attuali contagiati, 746 guariti e 8 deceduti); Montevago 702 (44 attuali contagiati, 656 guariti e 2 deceduti); Naro 2.024 (97 attuali contagiati, 1.913 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.728 (178 attuali contagiati, 6.509 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.126 (245 attuali contagiati, 4.864 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.319 (57 attuali contagiati, 2.254 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.013 (206 attuali contagiati, 3.787 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.022 (144 attuali contagiati, 2.864 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.512 (73 attuali contagiati, 1.434 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.604 (183 attuali contagiati, 5.385 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.035 (83 attuali contagiati, 942 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.035 (83 attuali contagiati, 942 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.198 (66 attuali contagiati, 2.198 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 468 (35 attuali contagiati, 432 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 668 (35 attuali contagiati, 631 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.688 (62 attuali contagiati,1.615 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.112 (61 attuali contagiati, 1.048 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.144 (483 attuali contagiati, 11.609 guariti e 52 deceduti); Siculiana 1.661 (55 attuali contagiati, 1.599 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 362 (9 attuali contagiati, 352 guariti e 1 deceduto).

Sono 2 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.