Covid in provincia di Agrigento: c’è un altro morto, e 361 nuovi positivi

C’è un’altra nuova vittima per Covid a Licata, e registrati 361 nuovi casi positivi, a fronte di 1.106 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 130.743 (1 marzo 2020 – 4 agosto 2022). In totale i guariti sono 125.965. Gli attuali positivi sono 4.185, di cui 4.155 in isolamento domiciliare, e 30 ricoverati in ospedale. Sono 4 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 15 al presidio ospedaliero riberese, 9 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 592 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 511.135 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 4 agosto 2022 sono 649.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 4 agosto: Agrigento 18.110 (649 attuali contagiati, 17.397 guariti e 64 deceduti); Alessandria della Rocca 653 (36 attuali contagiati, 614 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.506 (71 attuali contagiati, 2.427 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.079 (45 attuali contagiati, 1.033 guariti e 1 deceduto); Burgio 642 (13 attuali contagiati, 626 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 380 (10 attuali contagiati, 367 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 814 (17 attuali contagiati, 790 guariti, e 7 deceduti); Camastra 627 (13 attuali contagiati, 608 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.812 (34 attuali contagiati, 1.775 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.206 (71 attuali contagiati, 3.115 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.209 (285 attuali contagiati, 11.863 guariti e 61 deceduti); Casteltermini 2.329 (34 attuali contagiati, 2.286 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 956 (22 attuali contagiati, 928 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 975 (49 attuali contagiati, 922 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.007 (27 attuali contagiati, 974 guariti e 6 deceduti); Comitini 279 (9 attuali contagiati, e 270 guariti); Favara 12.442 (417 attuali contagiati, 11.991 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.489 (55 attuali contagiati, 1.429 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 367 (18 attuali contagiati, 348 guariti e 1 deceduto); Licata 9.872 (474 attuali contagiati, 9.354 guariti, 44 deceduti); Lucca Sicula 462 (9 attuali contagiati, 452 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.581 (133 attuali contagiati, 3.432 guariti e 16 deceduti); Montallegro 767 (9 attuali contagiati, 750 guariti e 8 deceduti); Montevago 704 (25 attuali contagiati, 677 guariti e 2 deceduti); Naro 2.027 (69 attuali contagiati, 1.944 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.741 (144 attuali contagiati, 6.556 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.140 (183 attuali contagiati, 4.940 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.323 (49 attuali contagiati, 2.266 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.029 (172 attuali contagiati, 3.837 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.031 (130 attuali contagiati, 2.887 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.518 (64 attuali contagiati, 1.449 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.619 (156 attuali contagiati, 5.427 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.092 (41 attuali contagiati, 1.023 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.040 (71 attuali contagiati, 959 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.199 (41 attuali contagiati, 2.151 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 469 (32 attuali contagiati, 436 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 674 (32 attuali contagiati, 640 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.696 (38 attuali contagiati,1.647 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.114 (52 attuali contagiati, 1.059 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.186 (337 attuali contagiati, 11.797 guariti e 52 deceduti); Siculiana 1.665 (48 attuali contagiati, 1.610 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 362 (2 attuali contagiati, 359 guariti e 1 deceduto).

Sono 2 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.