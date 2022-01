Covid in provincia di Agrigento, calano i contagi: “solo” 213 nuovi casi

Nessun nuovo decesso, ma nelle ultime 24 ore, in provincia di Agrigento accertati altri 213 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 3.106 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 39.924 (1 marzo 2020 – 24 gennaio 2022). In totale i guariti salgono a 22.748. Gli attuali positivi sono 16.750, di cui 16.681 in isolamento domiciliare, e 69 ricoverati in ospedale. Sono 6 le persone che si trovano in terapia intensiva, 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 31 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 28 all’ospedale di Agrigento, e 4 in strutture lowcare. Complessivamente 425 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 216.858 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 24 gennaio 2022 sono 2.350.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 24 gennaio: Agrigento 4.744 (2.350 attuali contagiati, 2.364 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 221 (132 attuali contagiati, 88 guariti e 1 deceduto); Aragona 539 (232 attuali contagiati, 301 guariti e 6 deceduti); Bivona 181 (98 attuali contagiati, 82 guariti e 1 deceduto); Burgio 175 (23 attuali contagiati, 151 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 154 (33 attuali contagiati, 118 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 312 (116 attuali contagiati, 191 guariti, e 5 deceduti); Camastra 226 (95 attuali contagiati, 126 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 595 (346 attuali contagiati, 247 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 983 (403 attuali contagiati, 563 e guariti, e 17 deceduti); Canicattì 4.156 (1.760 attuali contagiati, 2.347 guariti e 49 deceduti); Casteltermini 645 (356 attuali contagiati, 283 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 395 (142 attuali contagiati, 247 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 376 (54 attuali contagiati, 319 guariti e 3 deceduti); Cianciana 247 (170 attuali contagiati, 72 guariti e 5 deceduti); Comitini 106 (48 attuali contagiati, e 58 guariti); Favara 3.755 (1.844 attuali contagiati, 1.885 guariti e 26 deceduti); Grotte 450 (245 attuali contagiati, 202 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 139 (53 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto); Licata 3.264 (1.079 attuali contagiati, 2.155 guariti, 30 deceduti); Lucca Sicula 140 (21 attuali contagiati, e 119 guariti); Menfi 733 (316 attuali contagiati, 407 guariti e 10 deceduti); Montallegro 233 ( 34 attuali contagiati, 193 guariti e 6 deceduti); Montevago 148 (32 attuali contagiati, 114 guariti e 2 deceduti); Naro 601 (227 attuali contagiati, 362 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.751 (1.409 attuali contagiati, 1.315 guariti e 27 deceduti); Porto Empedocle 1.606 (720 attuali contagiati, 871 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 704 (288 attuali contagiati, 410 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.240 (535 attuali contagiati, 689 guariti, e 16 deceduti); Ravanusa 1.121 (323 attuali contagiati, 787 guariti, 11 deceduti); Realmonte 442 (244 attuali contagiati, 195 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.373 (290 attuali contagiati, 2.057 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 452 (104 attuali contagiati, 322 guariti e 26 deceduti); San Biagio Platani 204 (38 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 666 (390 attuali contagiati, 272 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 83 (26 attuali contagiati, e 57 guariti); Santa Elisabetta 127 (42 attuali contagiati, 84 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 570 (232 attuali contagiati, 329 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 314 (228 attuali contagiati, 83 guariti e 3 deceduti); Sciacca 2.586 (1.359 attuali contagiati, 1.194 guariti e 33 deceduti); Siculiana 612 (266 attuali contagiati, 340 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 88 (17 attuali contagiati, 70 guariti e 1 deceduto).

Sono 38 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.