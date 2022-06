Covid in provincia di Agrigento: ben 463 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati altri 463 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 933 tamponi processati. Emerge dal bollettino giornaliero dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 103.493 (1 marzo 2020 – 21 giugno 2022). In totale i guariti sono 100.658. Gli attuali positivi sono 2.273, di cui 2.251 in isolamento domiciliare, e 22 ricoverati in ospedale. Sono i due i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 20 al presidio ospedaliero riberese. Complessivamente 562 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 440.126 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 21 giugno 2022 sono 413.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 21 giugno: Agrigento 14.191 (413 attuali contagiati, 13.721 guariti e 57 deceduti); Alessandria della Rocca 504 (5 attuali contagiati, 497 guariti e 2 deceduti); Aragona 1.952 (56 attuali contagiati, 1.888 guariti e 8 deceduti); Bivona 855 (43 attuali contagiati, 811 guariti e 1 deceduto); Burgio 541 (1 attuale contagiato, 537 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 324 (9 attuali contagiati, 312 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 612 (13 attuali contagiati, 593 guariti, e 6 deceduti); Camastra 546 (3 attuali contagiati, 537 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.510 (28 attuali contagiati, 1.479 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.615 (63 attuali contagiati, 2.532 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.919 (168 attuali contagiati, 9.693 guariti e 58 deceduti); Casteltermini 1.818 (20 attuali contagiati, 1.789 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 725 (5 attuali contagiati, 714 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 763 (7 attuali contagiati, 752 guariti e 4 deceduti); Cianciana 770 (22 attuali contagiati, 742 guariti e 6 deceduti); Comitini 230 (7 attuali contagiati, e 223 guariti); Favara 9.955 (238 attuali contagiati, 9.686 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.183 (24 attuali contagiati, 1.155 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 291 (2 attuali contagiati, 288 guariti e 1 deceduto); Licata 7.828 (109 attuali contagiati, 7.677 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 349 (2 attuali contagiati, 346 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.562 (55 attuali contagiati, 2.491 guariti e 16 deceduti); Montallegro 610 (10 attuali contagiati, 592 guariti e 8 deceduti); Montevago 532 (24 attuali contagiati, 506 guariti e 2 deceduti); Naro 1.477 (17 attuali contagiati, 1.447 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.742 (60 attuali contagiati, 5.644 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.139 (106 attuali contagiati, 4.016 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.874 (23 attuali contagiati, 1.843 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.107 (58 attuali contagiati, 3.030 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.585 (16 attuali contagiati, 2.555 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.197 (35 attuali contagiati, 1.157 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.582 (57 attuali contagiati, 4.492 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 901 (23 attuali contagiati, 850 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 776 (31 attuali contagiati, 735 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.717 (25 attuali contagiati, 1.686 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 347 (16 attuali contagiati, 330 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 474 (16 attuali contagiati, 456 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.358 (60 attuali contagiati,1.287 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 876 (55 attuali contagiati, 818 guariti e 3 deceduti); Sciacca 8.939 (326 attuali contagiati, 8.564 guariti e 49 deceduti); Siculiana 1.391 (21 attuali contagiati, 1.363 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 276 (1 attuale contagiato, 274 guariti e 1 deceduto).

Solo un migrante è attualmente positivo al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.