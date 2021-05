Covid in provincia di Agrigento, aumento dei contagi. Due morti

Lieve aumento dei contagi oggi in provincia di Agrigento, dove si registrano 39 nuovi casi positivi al Covid-19, su 244 tamponi effettuati. Ci sono due persone decedute a Licata e a Sciacca. I nuovi casi delle ultime 24 ore: 8 a Licata, 7 a Menfi e Palma di Montechiaro, 6 a Ravanusa, 4 a Canicattì e San Biagio Platani, 2 ad Agrigento, 1 a Porto Empedocle.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 11.358 (1 marzo 2020 – 27 maggio 2021). I guariti salgono a 10.588. I deceduti sono 239. Gli attuali positivi scendono a 531, di cui 495 in isolamento domiciliare, e 36 ricoverati ( 34 si trovano in ospedale, 1 in strutture lowcare, e 1 in terapia intensiva). I pazienti ricoverati si trovano: 23 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 10 all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, e 1 in un ospedale fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 1 all’hotel Covid (Ipab) di Canicattì. Una persona è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Ribera. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 93.796 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.198 (21 attuali contagiati, 1.160 guariti e 17 deceduti); Alessandria della Rocca 57 (2 attuali contagiati, e 55 guariti); Aragona 186 (183 guariti e 3 deceduti); Bivona 55 (55 guariti); Burgio 40 (39 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 40 (38 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 83 (2 attuali contagiati, 77 guariti, e 4 deceduti); Camastra 91 (13 attuali contagiati, 75 guariti, 3 deceduti); Cammarata 65 (2 attuali contagiati e 63 guariti); Campobello di Licata 347 (14 attuali contagiati, 320 guariti, e 13 deceduti); Canicattì 1.238 (66 attuali contagiati, 1.148 guariti e 24 deceduti); Casteltermini 152 (1 attuale contagiato, 147 guariti e 4 deceduti); Castrofilippo 77 (6 attuali contagiati, 70 guariti e 1 deceduto); Cattolica Eraclea 144 (144 guariti); Cianciana 65 (62 guariti e 3 deceduti); Comitini 38 (38 guariti); Favara 777 (7 attuali contagiati, 760 guariti e 10 deceduti); Grotte 108 (1 attuale contagiato, 105 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 39 (39 guariti); Licata 958 (138 attuali contagiati, 801 guariti, 17 deceduti); Lucca Sicula 10 (10 guariti); Menfi 261 (39 attuali contagiati, 214 guariti e 8 deceduti); Montallegro 119 ( 113 guariti e 6 deceduti); Montevago 97 (95 guariti e 2 deceduti); Naro 140 (15 attuale contagiato, 122 guariti e 3 deceduti); Palma di Montechiaro 780 (78 attuali contagiati, 688 guariti e 14 deceduti); Porto Empedocle 393 (9 attuali contagiati, 377 guariti, 7 deceduti); Racalmuto 129 (2 attuali contagiati, 126 guariti e 1 deceduto); Raffadali 394 (10 attuali contagiati, 377 guariti, e 7 deceduti); Ravanusa 549 (47 attuali contagiati, 496 guariti, 6 deceduti); Realmonte 81 (81guariti); Ribera 699 (11 attuali contagiati, 672 guariti e 16 deceduti); Sambuca di Sicilia 280 (8 attuali contagiati, 252 guariti e 20 deceduti); San Biagio Platani 144 (24 attuali contagiati, 115 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 80 ( 79 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 43 (43 guariti); Santa Elisabetta 39 (38 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 257 (1 attuale contagiato, 250 guariti e 6 deceduti); Santo Stefano Quisquina 18 (16 guariti e 2 deceduti); Sciacca 805 (13 attuali contagiati, 767 guariti e 25 deceduti); Siculiana 171 (1 attuale contagiato, 165 guariti, 5 deceduti); Villafranca Sicula 19 (19 guariti).

Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 94 casi (94 guariti).