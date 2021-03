Covid in provincia di Agrigento, aumentano i ricoverati. Gli attuali positivi sono 734

I nuovi positivi da Covid-19, in provincia di Agrigento, nelle ultime 24 ore, sono stati 7 ( meno 37 rispetto a ieri), a fronte di 726 tamponi processati. I nuovi casi: 5 a Sciacca, 1 ad Agrigento e a Licata. Aumentano i ricoverati. Tre quelli registrati oggi, e ci sono 19 guariti. Nessun deceduto. Questo emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 6.502 (1 marzo 2020 – 15 marzo 2021). Gli attuali positivi sono 734 (meno 12 rispetto a ieri), di cui 695 in trattamento domiciliare, e 39 ricoverati (36 si trovano in ospedale, 2 in strutture lowcare, e 1 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.610. I deceduti sono 158. I pazienti ricoverati si trovano: 23 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 12 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 2 Sciacca hotel Covid. Solo un paziente è ricoverato in terapia intensiva, al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 61.554 tamponi.

Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 74 casi (70 attuali contagiati e 4 guariti).

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 781 (82 attuali contagiati, 684 guariti e 15 deceduti); Alessandria della Rocca 29 (12 attuali contagiati, e 17 guariti); Aragona 158 (22 attuali contagiati, 133 guariti e 3 deceduti); Bivona 19 (7 attuali contagiati, e 12 guariti); Burgio 9 (1 attuale contagiato, e 8 guariti); Calamonaci 23 (9 attuali contagiati e 14 guariti); Caltabellotta 32 (13 attuali contagiati, 18 guariti, e 1 deceduto); Camastra 78 (18 attuali contagiati, 58 guariti, 2 deceduti); Cammarata 35 (2 attuali contagiati e 33 guariti); Campobello di Licata 260 (5 attuali contagiati, 245 guariti, e 10 deceduti); Canicattì 632 (20 attuali contagiati, 598 guariti e 14 deceduti); Casteltermini 99 (7 attuali contagiati, 90 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 32 ( 1 attuale contagiato, e 31 guariti); Cattolica Eraclea 34 (34 guariti); Cianciana 31 (12 attuali contagiati, 17 guariti e 2 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 423 (34 attuali contagiati, 384 guariti e 5 deceduti); Grotte 81 (79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 35 (1 attuale contagiato e 34 guariti); Licata 468 (9 attuali contagiati, 446 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 9 (4 attuali contagiati e 5 guariti); Menfi 155 ( 1 attuale contagiato, 147 guariti e 7 deceduti); Montallegro 48 (2 attuali contagiati, 44 guariti e 2 deceduti); Montevago 71 (6 attuali contagiati, 63 guariti e 2 deceduti); Naro 121 ( 118 guariti e 3 deceduti); Palma di Montechiaro 309 (49 attuali contagiati, 253 guariti e 7 deceduti); Porto Empedocle 228 (21 attuali contagiati, 202 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 73 (73 guariti); Raffadali 243 (86 attuali contagiati, 153 guariti, e 4 deceduti); Ravanusa 320 (2 attuali contagiati, 314 guariti, 4 deceduti); Realmonte 58 (2 attuali contagiati, e 56 guariti); Ribera 313 (45 attuali contagiati, 260 guariti e 8 deceduti); Sambuca di Sicilia 210 (192 guariti e 18 deceduti); San Biagio Platani 82 (2 attuali contagiati, 75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 63 ( 7 attuali contagiati, 55 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 23 (6 attuali contagiati e 17 guariti); Santa Elisabetta 36 (7 attuali contagiati, 28 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 152 (6 attuali contagiati, 141 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 7 ( 3 attuali contagiati, 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 531 (115 attuali contagiati, 401 guariti e 15 deceduti); Siculiana 98 (35 attuali contagiati, 62 guariti, 1 deceduto); Villafranca Sicula 13 (10 attuali contagiati, e 3 guariti).